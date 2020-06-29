منافس الأهلي – تقرير مغربي: الوداد بلا كورونا

خضع فريق الوداد المغربي منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لفحوصات فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات، وأثبتت سلامة الجميع، حسب تقارير مغربية.

الفحوصات تمت لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي.

وأفاد موقع Le360 سبور المغربي بأن نتائج الفحوصات جاءت سلبية بالنسبة للجميع.

وذكر الموقع أن الفحوصات أجريت في ظل ظروف صحية صارمة وفق ما تنص عليها الجهات الطبية بالمغرب.

وسمح الاتحاد المغربي لكرة القدم للأندية باستئناف التدريبات الفردية انطلاقا من الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام على أن ينخرطوا في التدريبات الجماعية لمدة 20 يوما لتعود بعدها عجلة البطولة إلى الدوران من خلال المباريات المؤجلة.

وحدد الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم 13 سبتمبر القادم موعدا لاختتام منافسات البطولة للموسم الحالي، على أن ينطلق الموسم القادم بعد شهر من ذلك.

ويحتل الوداد المغربي صدارة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 18 مباراة قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأهل الوداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر مواجهة الأهلي.

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