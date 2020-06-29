مؤتمر سولشاير: أتطلع لمواجهة تشيلسي.. الأمر يبدو وكأننا نواجهه كل أسبوع

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يتطلع لمواجهة تشيلسي خاصة وأنه لعب ضده عدة مرات، كما ألمح إلى إمكانية رحيل لاعبه أنجل جوميز.

وصرح سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون قائلا: "نحن سعداء لبلوغ نصف نهائي الكأس وسنواجه فريقا واجهناه عدة مرات، 18 شهرا ويبدو الأمر وكأننا وجهنا تشيلسي في كل أسبوع، إنها مباراة نتطلع للعبها".

مانشستر يونايتد على موعد لمواجهة تشيلسي للمرة الرابعة هذا الموسم ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يونايتد واجه تشيلسي 3 مرات خلال الموسم الجاري فاز فيها جميعا، مرتين في الدوري ومرة في دور الـ16 من كأس الرابطة.

وتطرق للحديث عن مفاوضات التجديد مع جوميز قائلا: "لم تصلني أي أخبار عن رحيل أنجل جوميز، لا شيء، لذا لا يبدو أنه سيحدث".

وواصل "لكي أكون صادقا سمعت بعض الأخبار الليلة الماضية أو صباح اليوم، يبدو الأمر أنهم لم يتوصلوا لاتفاق لذا الإجابة ستكون قصيرة حينها".

شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب صاحب الـ19 عاما سيرحل بنهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وتحدث المدرب النرويجي عن منافسات المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال قائلا: "أعتقد أنه توجد أندية كثيرة تخوض معركة التأهل لدوري الأبطال، ليستر وتشيلسي ونحن وولفرهامبتون يقومون بعمل جيد، وتوتنام وأرسنال وشيفيلد يونايتد".

وتابع "كنا نرغب في تواجد جماهيرنا في المدرجات، لكن على الأقل الآن يمكنهم الجلوس ومشاهدة بعض المباريات المشوقة".

وأكمل "اللاعبون يعملون بقوة ونرغب في أن نؤدي بشكل جيد قدر الإمكان بالنسبة لي وللاعبين جميعا نحاول تطبيق أفكارنا".

واستطرد عن الانتصارات المتتالية لفريقه قائلا: "تتحدث عن 14 مباراة نحن نتحدث عن المباراة المقبلة، دخول المباراة وأنت فائز المباراة التي سبقتها ذلك أمر جيد".

وأردف متطرقا للحديث عن عودة راشفورد بعد الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة: "بالطبع غاب راشفورد لفترة طويلة لكنني أعتقد أنه يبدو قويا كما كان، عاد وشارك بقوة ضد نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد ربما أهدر فرصة أو اثنين لكن الأهداف التي صنعها هي ما نركز عليه إنه في طريقه لتقديم أفضل موسم على الإطلاق".

وأكمل "أتطلع لمنحه مزيد من الدقائق وبكل تأكيد سيسجل قريبا".

وتحدث سولشاير عن المشاركة في دوري الأبطال قائلا: "أعتقد أن كل عام تشارك فيه في دوري الأبطال يكون لديك خبرة رائعة، بالنسبة للاعبين هي خطوة للأمام، وبالنسبة لنا فنحن نتوق للفوز بالمزيد من الألقاب ونرغب في التركيز على كل مباراة على حدة، توجد أندية عديدة ترغب في هذا المركز، لا يمكن أن نكون مشتتين، علينا أن نركز جيدا".

وواصل "ننظم التشكيل وندرب اللاعبين لكي يلعبوا بطريقة مختلفة، لوك شاو مر بتحول جيد في الأداء بعدما قضى وقتا بعيدا عن اللعب بشكل جيد، لنرى إن كان سيبدأ مباراة برايتون".

وأكمل "قلة الجماهير تؤثر على اللاعبين البعض يتوق لتشجيعهم، اللعبة تبدو أبطأ".

وأتم "ربما نلعب بشكل أكثر قوة فنيا حاليا، لكن حينما تخلص أجواءك الخاصة والحماس بوجود الجماهير، بعض اللاعبين يتألقون بسبب الجماهير، بعضهم يسترخي أكثر حاليا بدون وجودهم ويعبر عن نفسه أكثر، الفرق التي تعتمد على الأداء الفردي تتفاعل بشكل مختلف".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.

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