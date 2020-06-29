هل طلب ألميريا التعاقد مع رمضان صبحي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي، حقيقة طلب نادي ألميريا الإسباني التعاقد مع لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء.

وقال نادر شوقي: "لا عروض من ألميريا من أجل رمضان صبحي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق. لا عروض ولا اتصالات ولا أي شيء من ألميريا من أجل رمضان".

وتابع " مصير رمضان صبحي سيتحدد خلال ما يقرب من 3 أسابيع".

وأوضح " وقتها سنعرف متى يُستكمل الدوري ومتى ينتهي، إلى جانب موقف سوق الانتقالات بالكامل".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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