كوكا يرفع اللقب.. رسميا - أوليمبياكوس بطلا للدوري اليوناني

توج نادي أوليمبياكوس اليوناني بلقب الدوري اليوناني للمرة الـ 45 في تاريخه.

أوليمبياكوس انتصر على أيك أثينا بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدورة الفاصلة (بلاي أوف) حسم لقب الدوري.

المرحلة الأخيرة من الدوري اليوناني تقام بنظام دورة مجمعة بين أول 6 فرق في الترتيب لتحديد البطل والمشاركون في البطولات القارية.

وبعد فوز أوليمبياكوس اليوم الأحد على أيك أثينا، يكونوا قد رفع رصيدهم للنقطة الـ78 وبفارق 19 نقطة عن باوك في المركز الثاني، ما يجعل تعويض الفارق مستحيلا قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وسجل يوسف العربي هدف أوليمبياكوس الأول أمام أيك أثينا، قبل أن يضيف محمد كمارا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

في الشوط الثاني، قلص أيك أثينا الفارق في الدقيقة الـ66 عن طريق سيرخيو أراوخو، لكن هذا لم يكن كافيا.

أحمد حسن "كوكا" شارك بديلا في الدقيقة الـ77 بدلا من يوسف العربي، ونجح رفقة زملائه في الحفاظ على التقدم وتحقيق اللقب رسميا.

اللقب هو الـ40 في تاريخ أوليمبياكوس كأكثر الفرق تحقيقا للقب تاريخيا، والأول لهم منذ موسم 2016/2017.

من جهة أخرى، يعد اللقب هو الثاني في مسيرة أحمد حسن "كوكا" الاحترافية، إذ كان قد حقق من قبل لقب كأس الرابطة البرتغالية رفقة سبورتنج براجا في موسم 2015/2016.

وما زال كوكا (27 عاما) يملك فرصة إضافة لقب جديد له هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس، حين سيلعب نهائي كأس اليونان في شهر يوليو المقبل أمام آيك أثينا أيضا، وهو اللقب الغائب عن خزائن أوليمبياكوس منذ موسم 2014/2015.

موسم أوليمبياكوس الأوروبي مستمر أيضا بعدما كانوا قد تجاوزوا أرسنال إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي. العملاق اليوناني تعادل ذهابا مع ولفرهامبتون في اليونان بهدف لكل فريق، وفي انتظار استئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة لخوض لقاء الإياب.

يذكر أن أحمد حسن "كوكا" يقضي الموسم الجاري معارا من سبورتنج براجا للموسم الثاني على التوالي.

وشارك كوكا في 21 مباراة هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس بمختلف البطولات. سجل فيهم خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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