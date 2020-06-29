باسم مرسي يكشف سبب "شائعة" إصابته بـ كورونا.. وموقفه من طارق يحيى

كشف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي سبب "شائعة" إصابته بفيروس كورونا.

وقال باسم مرسي: " المسحة الأولى التي خضعت لها جاءت سلبية، ثم تأخرت عينة المسحة الثانية وطُلب مني إعادتها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " وبسبب ذلك التأخر قيل إنني من مصابي كورونا".

وتابع "ما قيل عني جعلني أشعر بقلق شديد رغم عدم وجود أي أعراض وخضعت لتحاليل أخرى عديدة، في انتظار نتيجة العينة الثانية. ونتائج التحاليل جاءت مطمئنة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: " وبعدها أخبروني بنتيجة المسحة الثانية وجاءت سلبية".

وأجاب باسم مرسي على سؤال (هل شعر بالضيق من طارق يحيى بسبب شائعة إصابته؟) قائلا: " لا. لم أشعر بالضيق من طارق يحيى، في النهاية هو مقدم برامج ونقل الخبر مثلما كُتب".

وأوضح " الشائعة انتشرت في أماكن عديدة وطارق يحيى نقل ما كُتب فقط. احترمه وأحبه للغاية وهو ليس السبب في الشائعة".

باسم مرسي صاحب الـ 28 عاما سبق له خوض تجربة احترافية خارج مصر، كانت مع لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة، أثناء فترته مع الزمالك.

وشارك باسم مرسي في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم بقميص الإنتاج الحربي، ونجح في تسجيل هدفين.

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