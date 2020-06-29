زيدان: بنزيمة لم يفاجئني لأنه مبتكر.. قد تكون لقطة اللقب

أثنى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على مهاجمه كريم بنزيمة الذي واصل التألق بتمريرة حاسمة مهدت فوز الفريق على مضيفه إسبانيول بهدف يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في حواره مع صحيفة آس بعدما انفرد ريال مدريد بصدارة البطولة بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة:"لم أتفاجأ. بنزيمة لاعب مبتكر. كاسيميرو كان في المكان المناسب، ربما يكون الهدف إحدى لقطات اللقب".

ومرر بنزيمة الكرة بكعب قدمه ليسجل كاسيميرو هدف الفوز على الفريق المنتمي لمدينة برشلونة وليعزز ريال مدريد تصدره للبطولة.

وأشاد كاسيميرو ببنزيمة قائلا بعد المباراة:"ما فعله طبيعيا. كلنا نعلم أن قدراته ليست قدرات لاعب رقم 9 ولكن لاعب رقم 10. أعرفه، أعرف كيف يلعب والقدرات التي يمتلكها. طلبت الكرة في مساحة، وتمريرته بالكعب كانت رائعة".

وأتم "إنه هدف كريم. إنه تمريرة بالكعب من لاعب رقم 10 وعليك أن تهنأه".

ومنذ استئناف الدوري الإسباني سجل بنزيمة 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة في 4 مباريات فاز بها جميعا فريق ريال مدريد واستفاد من خسارة غريمه التقليدي برشلونة لأربع نقاط.

ويستضيف ريال مدريد جاره العاصمي خيتافي يوم الخميس في الجولة 33.

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