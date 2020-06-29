زيدان: بنزيمة لم يفاجئني لأنه مبتكر.. قد تكون لقطة اللقب

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 12:15

كتب : FilGoal

بنزيمة - ريال مدريد - إسبانيول

أثنى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على مهاجمه كريم بنزيمة الذي واصل التألق بتمريرة حاسمة مهدت فوز الفريق على مضيفه إسبانيول بهدف يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في حواره مع صحيفة آس بعدما انفرد ريال مدريد بصدارة البطولة بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة:"لم أتفاجأ. بنزيمة لاعب مبتكر. كاسيميرو كان في المكان المناسب، ربما يكون الهدف إحدى لقطات اللقب".

ومرر بنزيمة الكرة بكعب قدمه ليسجل كاسيميرو هدف الفوز على الفريق المنتمي لمدينة برشلونة وليعزز ريال مدريد تصدره للبطولة.

أخبار متعلقة
آلان شيرار ينصح صلاح وماني: لا ترحلا عن ليفربول حتى لو لريال مدريد إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5 انسيابية شاملة وكعب خارق في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على إسبانيول مدرب تونس: معلول أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.. واشترطت على المثلوثي اللعب أساسيا في الزمالك

وأشاد كاسيميرو ببنزيمة قائلا بعد المباراة:"ما فعله طبيعيا. كلنا نعلم أن قدراته ليست قدرات لاعب رقم 9 ولكن لاعب رقم 10. أعرفه، أعرف كيف يلعب والقدرات التي يمتلكها. طلبت الكرة في مساحة، وتمريرته بالكعب كانت رائعة".

وأتم "إنه هدف كريم. إنه تمريرة بالكعب من لاعب رقم 10 وعليك أن تهنأه".

ومنذ استئناف الدوري الإسباني سجل بنزيمة 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة في 4 مباريات فاز بها جميعا فريق ريال مدريد واستفاد من خسارة غريمه التقليدي برشلونة لأربع نقاط.

ويستضيف ريال مدريد جاره العاصمي خيتافي يوم الخميس في الجولة 33.

طالع أيضا

باسم مرسي: هذا سبب شائعة إصابتي بكورونا

هل طلب ألميريا اللاعب رمضان صبحي

كوكا بطل اليونان

قناة الزمالك: النادي أتم التعاقد مع لاعب مصري كبير

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

بنزيمة ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – أتالانتا يضم لاعب وسط يوفنتوس دقيقة | أوروبا
26 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأمريكي قبل العودة 10 دقيقة | أمريكا
رسميا – الاتحاد الإنجليزي يلغي 124 منصبا بعد خسارة 300 مليون إسترليني 41 دقيقة | أوروبا
تقرير: فالفيردي يبحث عن منزل في فالنسيا ساعة | أوروبا
قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس وروبيرتو أمام أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
أليسون: نريد التتويج بمزيد من الألقاب.. لا توجد حدود لطموحنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيتيين: المشادة في غرفة الملابس؟ هذا طبيعي عندما نتعثر 2 ساعة | أوروبا
الاتحاد السكندري يكشف مصابا جديدا بكورونا في صفوفه 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 3 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك