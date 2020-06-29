آلان شيرار ينصح صلاح وماني: لا ترحلا عن ليفربول حتى لو لريال مدريد

وجه آلان شيرار أسطورة هجوم نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي السابق نصيحة لمحمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.

ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

وكتب شيرار في عموده في صحيفة "ذا صن": "صلاح وماني بالتأكيد في قائمة اللاعبين الذين تريدهم الفرق الكبيرة في أوروبا، لكن لماذا يرحلا عن ليفربول الآن".

واستدرك "حتى لو كان ريال مدريد ضمن هذه الفرق، لا أرى لماذا قد يرغبا في الرحيل لأن ليفربول الآن في القمة".

ووجه حديثه لهما "فزتما بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وبدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، استمرا فأنتما الآن على أعتاب العظمة".

وأتم "ليفربول يستطيع أن يسيطر لسنوات، ولذلك لن يرغب في رحيل نجومه ولا أرى سببا لرحيل صلاح وماني".

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