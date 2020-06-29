مدرب تونس: معلول أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.. واشترطت على المثلوثي اللعب أساسيا في الزمالك

تحدث منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس عن احتراف عدد من اللاعبين التونسيين في الدوري المصري، أبرزهم علي معلول ظهير الأهلي وفرجاني ساسي نجم وسط الزمالك.

وقال منذر الكبير لشبكة "العين الرياضية": "على المستوى النظري، الاحتراف في أوروبا أفضل خاصة وأن النسق مرتفع للغاية ويسمح للاعبين بتطوير مستوياتهم واكتساب الخبرات".

واستدرك "لكن في حال عدم توفر هذه الإمكانية، فالاحتراف في الدوري المصري أمر جيد، خاصة إذا ما تعلق الأمر باللعب في أندية قوية تنافس على الألقاب المحلية والقارية، على غرار الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

وأوضح "في مباراتي ليبيا وغينيا الإستوائية الأخيرتين، علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك قدما مردودا مميزا، وهذا يدل على أنهما ينشطان مع فريقين محترفين".

وعن مستوى معلول، قال: "منذ تولي مسؤولية منتخب تونس، قمت بالاعتماد على معلول في جميع المباريات، أعتقد شخصيا أنه أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، وأعتبره أحد ثوابت منتخب تونس، رغم أن أسامة الحدادي يقدم مستويات قوية كلما تم الاعتماد عليه".

وتحدث مدرب تونس عن اقتراب المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي من الزمالك بعد رحيل مواطنه حمدي النقاز.

وشرح "في الحقيقة لم أتحدث مباشرة مع المثلوثي بخصوص وجهته المستقبلية، كل ما في الأمر أنني اتصلت بجميع اللاعبين قبل بداية المعسكر من أجل توضيح طريقة العمل التي سنعتمدها، فضلا عن الأهداف التي سنسعى لتحقيقها على المدى القريب".

ثم أضاف "أعلمني اللاعب بتواجد اتصالات متقدمة مع الزمالك، فضلا على تواجد رغبة من قبل بعض الأندية التونسية للفوز بخدماته، وعلى غرار ما حدث مع النقاز، قلت له إن المسألة شخصية وينبغي عليه أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ القرار الذي يراه صالحا".

وتابع "اشترطت عليه فقط اللعب أساسيا وأن يقدم مردودا يسمح له بالانضمام لمنتخب تونس".

وانتقل للحديث عن النقاز، قائلا: "بالنسبة لموضوع النقاز، هناك مجالات لا يجب على المدرب الوطني التدخل فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاكل شخصية بين لاعب وناديه".

وأتم "أعتقد أن اللاعبين لديهم الخبرة الكافية للقيام باختيارات شخصية بخصوص مستقبلهم، ما يهمني شخصيا أن ينشط اللاعب في ناد يتمتع بهيكلة محترفة ويلعب بشكل دائم".

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