مران الأهلي - فقرة للتصويبات والتمريرات العرضية.. وجلسة بين سيزا والشناوي

خصص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي فقرة للتصويب على المرمى خلال مران المجموعة الأولى من اللاعبين صباح الإثنين.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية وهم وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، الذي يتعافى من إصابة سابقة، القيام بتدريبات تأهيلية.

واجتمع سيزا بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد نهاية مران المجموعة الأولى لشرح بعض الأمور الفنية.

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وتدربت المجموعة الثانية من اللاعبين والتي تضم رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.

وخصص سيزا فقرة لتدريب المجموعة الثانية على التمريرات العرضية.

واستأنف الأهلي تدريباته منذ الأربعاء الماضي تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 49 نقطة.

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