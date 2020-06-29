مران الأهلي - فقرة للتصويبات والتمريرات العرضية.. وجلسة بين سيزا والشناوي

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 11:39

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

خصص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي فقرة للتصويب على المرمى خلال مران المجموعة الأولى من اللاعبين صباح الإثنين.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية وهم وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، الذي يتعافى من إصابة سابقة، القيام بتدريبات تأهيلية.

أخبار متعلقة
إنتر: هناك مشكلة يجب أن تحل.. مازلنا نتفاوض لتجديد إعارات سانشيز وموسيس وبيريزيتش وفاة مدرب عثماثون متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فيرديناند منتقدا دين هيندرسون: كنت سأغضب عليه كثيرا لما فعله شابي: أملي الأكبر إعادة برشلونة لأيام المجد

واجتمع سيزا بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد نهاية مران المجموعة الأولى لشرح بعض الأمور الفنية.

وتدربت المجموعة الثانية من اللاعبين والتي تضم رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.

وخصص سيزا فقرة لتدريب المجموعة الثانية على التمريرات العرضية.

واستأنف الأهلي تدريباته منذ الأربعاء الماضي تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 49 نقطة.

[gallery:1]

طالع أيضا

باسم مرسي: هذا سبب شائعة إصابتي بكورونا

هل طلب ألميريا اللاعب رمضان صبحي

كوكا بطل اليونان

قناة الزمالك: النادي أتم التعاقد مع لاعب مصري كبير

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
آلان شيرار ينصح صلاح وماني: لا ترحلا عن ليفربول حتى لو لريال مدريد 6 دقيقة | أوروبا
إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5 7 دقيقة | مصر
مدرب تونس: معلول أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.. واشترطت على المثلوثي اللعب أساسيا في الزمالك 29 دقيقة | مصر
انسيابية شاملة وكعب خارق في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على إسبانيول 30 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - فقرة للتصويبات والتمريرات العرضية.. وجلسة بين سيزا والشناوي 32 دقيقة | مصر
إنتر: نواجه مشكلة لتجديد إعارات سانشيز وموسيس وبيريزيتش 36 دقيقة | أوروبا
وفاة مدرب عثماثون متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ساعة | مصر
شابي: أملي الأكبر إعادة برشلونة لأيام المجد ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك