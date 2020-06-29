إنتر: نواجه مشكلة لتجديد إعارات سانشيز وموسيس وبيريزيتش

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر - كالياري - كأس إيطاليا

قال بيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلان إن فريقه لم يتوصل بعد لاتفاق مع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ لتجديد عقود الثلاثي فيكتور موسيس وأليكسيس سانشيز وإيفان بريزيتش.

وصرح ماروتا لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "توجد مشكلة كبيرة في القواعد بحاجة للتعديل".

وأضاف "لأننا مازلنا في مفاوضات مع تشيلسي ومانشستر يونايتد لمحاولة تمديد إعارات فيكتور موسيس وأليكسيس سانشيز".

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وتابع "الوضع ليس جيدا، نتفاوض كذلك مع بايرن ميونيخ حول وضع إيفان بريزيتش".

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن فتح الباب أمام الأندية لكي تتفاوض من أجل تجديد العقود للاعبيها المعارين والذين تنتهي تعاقداتهم بنهاية شهر مايو أو يونيو من أجل الاستمرار بين صفوفهم حتى إنهاء الموسم الجاري بشكل استثنائي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومازال يتبقى لإنتر ميلان 10 مباريات في الدوري الإيطالي بجانب ما تبقى من منافسات الدوري الأوروبي. ما يعني أنه بحاجة للاعبين لفترة قد تصل إلى شهرين.

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