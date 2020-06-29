وفاة مدرب عثماثون متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي محمد علوش مدرب نادي عثماثون طنطا في مستشفى صدر المحلة للعزل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

علوش لعب لأندية طنطا وطلائع الجيش وسموحة ودمنهور والأولمبي ومالية كفر الزيات والحمام.

كما عمل في مجال التدريب مع أندية الحمام ومركز شباب كوم حمادة وعثماثون في مصر والنصر وهلال طبرق والترسانة الليبي في ليبيا، وظفار العماني والجبلين السعودي والسماوة العراقي.

ونعاه إكرامي عبد العزيز نجم غزل المحلة السابق عبر FilGoal.com قائلا: "كنت زميلا له في منتخب منطقة الغربية في عمر الـ17 وكان لاعبا في طنطا وكنت في غزل المحلة، استمرت علاقتنا منذ هذ الوقت وقابلته منذ 4 أشهر في إحدى الاجتماعات، لطالما كان مؤدبا ولاعب ومدرب متميز".

أما أيمن مجدي المدير الفني لنادي مالية كفر الزيات فقال: "كنت مدربا له في الفريق وكان قادما من طلائع الجيش".

وواصل "أدى أداء متميزات في فترة ذهبية للفريق لـ5 سنوات، والمنافسة للصعود للدوري الممتاز".

وتحدث علاء صابر مدير قطاع الناشئين بنادي طنطا ومدرب الفني السابق للفريق قائلا: "عمل معي علوش كمساعد في الجهاز الفني في السعودي ونادي مطروح وبني عبيد وكان شخصا متميزا بالأخلاق والطموح".

وقال أنور منتصر مدير مركز شباب كوم حمادة السابق: "عملت مدربا مع الراحل محمد علوش في الفريق الأول لمدة موسم وكان الأداء مميزا، لكن لم يحالفنا التوفيق في الصعود وصعدت بيلا وكان يتمنى قيادة الأندية التي شارك معها كلاعب".

وواصل "أثناء مرضه كنت أطمئن عليه من شقيقه، ووجهت لهم التعازي في وفاة والدتهم".

يتوجه FilGoal.com بخالص العزاء لأسرة الراحل.

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