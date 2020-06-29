شابي: أملي الأكبر إعادة برشلونة لأيام المجد

يتطلع شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي لنادي السد القطري لإعادة الأيام الخوالي التي هيمن فيها فريق بلاوجرانا على إسبانيا وأوروبا بأسلوب ممتع ونتائج ساحقة.

وأوضح شابي أن تدريب برشلونة يبقى حلمه، لكن الوقت لم يحن بعد ليبدأ رحلة جديدة في النادي الكاتالوني.

وقال الإسباني في حوار مع صحيفة سبورت:"أملي الأكبر الآن هو تدريب برشلونة وإعادة الفريق لأيام الانتصارات. أنا رجل النادي. أتمنى العودة في الوقت المناسب لبدء مشروع من الصفر".

وواصل لاعب الوسط السابق البالغ عمره 40 عاما "قلتها مرارا، لكني أريد اتخاذ القرارات المتعلقة بكرة القدم في برشلونة. واضح أن بعد الانتخابات ستكون الأمور مهيأة، بالطبع. لا أستبعد شيئا".

وأتم "جاءوا من أجلي في يناير، تحدثنا. أخبرتهم أن الظروف والوقت غير مناسبين".

وأراد برشلونة خلافة شابي لإرنستو فالفيردي في مقعد الرجل الأول بالفريق لكن الأول اعتذر ليتعاقد النادي مع مدربه الحالي كيكي سيتيين.

ويقود شابي فريق السد منذ العام الماضي وتوج معه بكأس السوبر القطري وكأس قطر.

ودخل شابي نادي برشلونة في 1997 وعمره 17 عاما ولم يرحل إلا في 2015 ليلتحق بالسد.

ولعب 4 مواسم في السد قبل أن يعتزل ويتولى قيادة النادي.

طالع أيضا

باسم مرسي: هذا سبب شائعة إصابتي بكورونا

هل طلب ألميريا اللاعب رمضان صبحي

كوكا بطل اليونان

قناة الزمالك: النادي أتم التعاقد مع لاعب مصري كبير

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية