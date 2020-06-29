شابي: أملي الأكبر إعادة برشلونة لأيام المجد

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

شابي

يتطلع شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي لنادي السد القطري لإعادة الأيام الخوالي التي هيمن فيها فريق بلاوجرانا على إسبانيا وأوروبا بأسلوب ممتع ونتائج ساحقة.

وأوضح شابي أن تدريب برشلونة يبقى حلمه، لكن الوقت لم يحن بعد ليبدأ رحلة جديدة في النادي الكاتالوني.

وقال الإسباني في حوار مع صحيفة سبورت:"أملي الأكبر الآن هو تدريب برشلونة وإعادة الفريق لأيام الانتصارات. أنا رجل النادي. أتمنى العودة في الوقت المناسب لبدء مشروع من الصفر".

أخبار متعلقة
فيرديناند منتقدا دين هيندرسون: كنت سأغضب عليه كثيرا لما فعله باسم مرسي يكشف سبب "شائعة" إصابته بـ كورونا.. وموقفه من طارق يحيى حوار مطول – كلوب: لو لم نتجمع لمشاهدة التتويج معا لندمنا بقية العمر تقرير: إنتر يسعى لاستغلال رغبة سيتي في شكرينيار للحصول على أجويرو

وواصل لاعب الوسط السابق البالغ عمره 40 عاما "قلتها مرارا، لكني أريد اتخاذ القرارات المتعلقة بكرة القدم في برشلونة. واضح أن بعد الانتخابات ستكون الأمور مهيأة، بالطبع. لا أستبعد شيئا".

وأتم "جاءوا من أجلي في يناير، تحدثنا. أخبرتهم أن الظروف والوقت غير مناسبين".

وأراد برشلونة خلافة شابي لإرنستو فالفيردي في مقعد الرجل الأول بالفريق لكن الأول اعتذر ليتعاقد النادي مع مدربه الحالي كيكي سيتيين.

ويقود شابي فريق السد منذ العام الماضي وتوج معه بكأس السوبر القطري وكأس قطر.

ودخل شابي نادي برشلونة في 1997 وعمره 17 عاما ولم يرحل إلا في 2015 ليلتحق بالسد.

ولعب 4 مواسم في السد قبل أن يعتزل ويتولى قيادة النادي.

طالع أيضا

باسم مرسي: هذا سبب شائعة إصابتي بكورونا

هل طلب ألميريا اللاعب رمضان صبحي

كوكا بطل اليونان

قناة الزمالك: النادي أتم التعاقد مع لاعب مصري كبير

سلبية المسحات الطبية للجهاز الفني لـ بيراميدز

عدد الحالات الإيجابية في الأندية المصرية

شابي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – أتالانتا يضم لاعب وسط يوفنتوس دقيقة | أوروبا
26 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأمريكي قبل العودة 10 دقيقة | أمريكا
رسميا – الاتحاد الإنجليزي يلغي 124 منصبا بعد خسارة 300 مليون إسترليني 40 دقيقة | أوروبا
تقرير: فالفيردي يبحث عن منزل في فالنسيا ساعة | أوروبا
قائمة برشلونة – عودة بوسكيتس وروبيرتو أمام أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
أليسون: نريد التتويج بمزيد من الألقاب.. لا توجد حدود لطموحنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيتيين: المشادة في غرفة الملابس؟ هذا طبيعي عندما نتعثر 2 ساعة | أوروبا
الاتحاد السكندري يكشف مصابا جديدا بكورونا في صفوفه 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 3 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 4 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"
قد ينال إعجابك