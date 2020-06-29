فيرديناند منتقدا دين هيندرسون: كنت سأغضب عليه كثيرا لما فعله

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

دين هيندرسون

انتقد ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، دين هيندرسون حارس مرمى فريقه المعار لنادي شيفيلد يونايتد، بعد الهدف الذي سجله داني سيبايوس لاعب وسط أرسنال في مرماه ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

دين هندرسون

النادي : شيفيلد يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح فيرديناند عبر التلفزيون البريطاني قائلا: "تحدثت حول هذا الأمر منذ مدة، كمدافع سأكون غاضبا للغاية تجاه حارس مرماي".

وأضاف "سأقول للحارس، القائم الأمامي، لا شيء يمر من هذه الناحية".

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وواصل "حراس المرمى قد يقترحون شيئا آخر لكن حينما كنت ألعب كانت تسير الأمور على هذا النحو".

دين هيندرسون تقدم لمحاولة منع داني سيبايوس المنطلق جهة اليمين داخل منطقة الجزاء أثناء تواجد زملائه المدافعين في المنطقة، ليسكن لاعب الوسط الإسباني الكرة من بين قدميه داخل المرمى ليفوز أرسنال.

أرسنال فاز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي.

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