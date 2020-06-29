تقرير: إنتر يسعى لاستغلال رغبة سيتي في شكرينيار للحصول على أجويرو

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 10:27

كتب : FilGoal

أجويرو

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين إن نادي إنتر ميلان يفكر في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

إنتر ميلان

وأشار الموقع إلى أن إنتر يريد استغلال رغبة سيتي في اللاعب ميلان شكرينيار للتعاقد مع المهاجم المخضرم سيرخيو أجويرو لاعب النادي الإنجليزي.

وتزعم تقارير أن ريال مدريد مهتم أيضا بالمدافع السلوفاكي شكرينيار البالغ عمره 25 عاما.

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ويدخل أجويرو (32 عاما) الموسم الأخير في عقده مع سيتي الذي يلعب له منذ 2011.

بينما يمتد عقد شكرينيار مع فريق نيراتزوري إلى 2023.

ويسعى إنتر لتعزيز خط هجومه بلاعب ذو خبرة ليصبح أقدر على المنافسة في الموسم المقبل.

ويحاول الحفاظ على لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي قد يرحل إلى برشلونة في الصيف الحالي.

وقالت تقارير إن إنتر أتم الاتفاق مع ريال مدريد للحصول على الظهير المغربي الشاب أشرف حكيمي.

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