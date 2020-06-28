الإسماعيلي يجري المسحة الأولى يوم الأربعاء

الأحد، 28 يونيو 2020 - 21:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قرر نادي الإسماعيلي خضوع لاعبيه للمسحة الأولى الخاصة بفيروس كورونا، يوم الأربعاء المقبل في مقر النادي.

وحدد اتحاد الكرة موعد المسحة الأولى للإسماعيلي، وذلك بعد تقدم الأخير بطلب لإجرائها، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول في النادي.

وأشار المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com إلى تجميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني صباح يوم الأربعاء، قبل إجراء المسحة الأولى في مقر النادي.

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ومن المنتظر أن يتحدد موعد المسحة الثانية للاعبي الإسماعيلي، عقب إجراء المسحة الأولى، استعدادا لاستئناف التدريبات.

ويستعد اتحاد الكرة المصري يوم الخميس المقبل لإعلان موعد استئناف بطولة الدوري المصري.

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