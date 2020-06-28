بادجي: أعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف.. تخطيت فترة الانسجام

الأحد، 28 يونيو 2020 - 17:26

كتب : حسام نور الدين

أليو بادجي - الأهلي - بيراميدز

وعد السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، جماهير فريقه بتسجيل الأهداف، وذلك بعد "تخطي مرحلة الانسجام".

وقال بادجي: "العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي " كنا متشوقين جدا للعودة والتدرب في ملعب التتش".

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وتابع "كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية، للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد".

وأكمل حديثه قائلا: "جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، وأعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف، بعدما تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد".

وتمنى مهاجم الأهلي "عود الحياة لطبيعتها في الملاعب، وعودة المنافسات من جديد"، خاصة لأن لديه "طموحات كبيرة جدا" يسعى لتحقيقها مع الأهلي.

وعن أصعب الفترات التي عاشها خلال الفترة الأخيرة، قال بادجي: "جائحة كورونا جاءت في توقيت صعب علي الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، كنت دائم التواصل معهم يوميا عن طريق الفيديو، وهو ما سهل الأمور كثيرا بالنسبة لي".

وأتم "سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي، وأشعر بدفء شديد في مصر. أتمنى أن تمر أزمة كورونا بخير، وأن تكون السلامة حليفة الجميع".

وانضم بادجي إلى الأهلي في يناير الماضي.

صاحب الـ 22 عاما شارك في 7 مباريات مع الأهلي، ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرتين.

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