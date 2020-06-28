بادجي: أعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف.. تخطيت فترة الانسجام
الأحد، 28 يونيو 2020 - 17:26
كتب : حسام نور الدين
وعد السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، جماهير فريقه بتسجيل الأهداف، وذلك بعد "تخطي مرحلة الانسجام".
أليو بادجي
النادي : الأهلي
وقال بادجي: "العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع".
وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي " كنا متشوقين جدا للعودة والتدرب في ملعب التتش".
وتابع "كنا نتدرب في منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية، للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعي من جديد".
وأكمل حديثه قائلا: "جاهز للمشاركة مع الفريق في أي وقت، وأعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف، بعدما تخطيت أول مرحلة في الانسجام مع الفريق، ونجحت في التأقلم مع زملائي بشكل جيد".
وتمنى مهاجم الأهلي "عود الحياة لطبيعتها في الملاعب، وعودة المنافسات من جديد"، خاصة لأن لديه "طموحات كبيرة جدا" يسعى لتحقيقها مع الأهلي.
وعن أصعب الفترات التي عاشها خلال الفترة الأخيرة، قال بادجي: "جائحة كورونا جاءت في توقيت صعب علي الجميع، وكانت أكثر صعوبة بالنسبة لي خاصة أن أسرتي لا تعيش معي هنا في القاهرة، كنت دائم التواصل معهم يوميا عن طريق الفيديو، وهو ما سهل الأمور كثيرا بالنسبة لي".
وأتم "سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي، وأشعر بدفء شديد في مصر. أتمنى أن تمر أزمة كورونا بخير، وأن تكون السلامة حليفة الجميع".
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وانضم بادجي إلى الأهلي في يناير الماضي.
صاحب الـ 22 عاما شارك في 7 مباريات مع الأهلي، ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرتين.
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