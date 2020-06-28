كشري: حالة إيجابية في أسوان والمصاب عُزل في منزله.. واللاعبون سعداء لعودة التدريبات

أوضح أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لنادي أسوان طريقة تعامل النادي مع المسحات الطبية ضد حالات فيروس كورونا.

وقال كشري: "أجرينا مسحة لـ 30 لاعبا منذ 3 أيام وظهرت حالة إيجابية واحدة لأحد اللاعبين".

وتابع عبر قناة الزمالك "اللاعب المصاب حضر متأخرا وانتظر للنهاية تماما لإجراء المسحة لأنه كان يعلم بإصابته بالفيروس وتم عزله في منزله".

وواصل "أجرينا مسحة اليوم لباقي القادمين من أسوان وضمت 4 لاعبين وبعض العمال في النادي، وهم معزولون عن الفريق حتى ظهور النتيجة وطالبتهم بعدم النزول لأرضية الملعب أو التدرب معنا وطبقنا سياسة التباعد الإجتماعي".

وأضاف "اليوم كان الأول لمعسكر النادي، اللاعب المصاب معزول والمتواجد فقط من جاءت نتيجته سلبية".

وأكمل "البروتكول الطبي جيد ومن الإيجابي إجراء المسحات الطبية لاكتشاف أي حالة مصابة".

وأتم "اللاعبون سعداء لعودة التدريبات واللعب بعد بدء الإدارة في صرف جزء من المستحقات المتأخرة، لكن النادي يتمنى بدء موسم جديد".

أسوان يحتل المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

video:1

طالع أيضا:

تعليق اتحاد الكرة على الحالات الإيجابية في الدوري المصري

أسباس يرسل قُبلة لـ ريال مدريد بإسقاط برشلونة

رأي أوباما في عودة النشاط في مصر

صفقة مدوية تمت في أوروبا

قرار جديد من مجلس إدارة الزمالك