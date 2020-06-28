في غياب تقنية الفيديو.. أتليتكو مدريد يقهر ألافيس

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

ساؤول نيجيز، ودييجو كوستا سجلا هدفي أتليتكو في شوط اللقاء الثاني، قبل أن يسجل خوسيلو هدفا متأخرا لـ ألافيس في اللحظات الأخيرة.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن إشبيلية الرابع.

فيما تجمّد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز 15، بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليكمل أتليتكو 12 مباراة متتالية دون هزيمة، فيما عجز ألافيس عن الفوز على أتليتكو للمباراة العاشرة على التوالي.

المباراة بدأت بمشكلة تقنية في تقنية الفيديو، مما دفع الحكام إلى بدء المباراة دون التعويل عليها بعد إطلاع لاعبي الفريقين.

بعد ربع ساعة تقريبا، اختفت المشاكل التقنية وعادت التقنية للعمل بشكل طبيعي.. أو هذا ما ذكرته إذاعة كادينا كوبي، لأن ما سيحدث لاحقا قد يشكك في صحة ذلك.

أتليتكو عجز عن الوصول إلى مرمى ألافيس طوال الشوط الأول، فاضطر دييجو سيميوني إلى إقحام دييجو كوستا وماركوس يورينتي بدلا من آنخل مارتين كوريا وألفارو موراتا في الدقيقة 57.. وهنا انقلبت المباراة.

فور دخوله، تحصّل يورينتي على ركلة حرة من الجهة اليمنى، نفذها كييران تريبيير وضربها ساؤول برأسه في الدقيقة 59، مفتتحا النتيجة لـ أتليتكو.

وقبل حوالي 20 دقيقة على النهاية، انطلق يورينتي من الجهة اليمنى واخترق منطقة الجزاء.. وسقط!

الحكم ماريو ميليرو لوبيز احتسب ركلة جزاء فورية وسط دهشة كبيرة من لاعبي ألافيس، بسبب عدم وجود مخالفة، وإن وجدت فقد حدثت خارج الملعب بعد خروج الكرة.

تقنية الفيديو أكدت قرار الحكم، لتكون ركلة الجزاء رقم 14 التي تُحتسَب على ألافيس هذا الموسم، أمر لم يحدث لأي فريق في موسم واحد بالدوري الإسباني منذ تنيريفي عام 1999.

البديل الآخر كوستا انبرى للتسديد في الدقيقة 73، ونجح في التسجيل بنجاح.

ركلة جزاء أتليتكو لم تكن الأخيرة في المباراة، وإنما أعقبها ركلة جزاء لـ ألافيس في الوقت بدل الضائع بسبب لمسة يد على كوكي.

المهاجم الإسباني خوسيلو تقدّم للتنفيذ وهز شباك يان أوبلاك بنجاح، لكن الوقت المتبقي لم يسعفه وزملاؤه لتدارك النتيجة.

انتهت المباراة على فوز أتليتكو، وخسارته الثنائي ستيفن سافيتش وكوكي في مباراة الجولة المقبلة أمام برشلونة للإيقاف.

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