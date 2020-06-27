المشوار لم ينته بعد.. بريمن يؤمن بحظوظه ويسحق كولن بسداسية وينتظر الملحق

حظى فيردر بريمن بفرصة أخرى للبقاء وسط الكبار بعدما فاز بنتيجة 6-1 على كولن وسقط منافسه المباشر فورتونا دسلدورف أمام يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

فوز بريمن رفع رصيده إلى 31 نقطة وارتقاءه للمركز الـ 17 بينما تراجع فورتونا للمركز الـ 18 بعدما توقف رصيده عند 30 نقطة.

وسيختبر بريمن لأول مرة في تاريخه فرصة خوض الملحق إذ سينتظر صاحب المركز الثالث القادم من الدرجة الثانية إما هاندنهايم صاحب المركز الثالث أو هامبورج صاحب المركز الرابع والذي سيتحدد غدا الأحد.

قبل بداية اللقاء وضع جمهور بريمن لافتة "نحن نؤمن" من أجل كسر المستحيل في ظل سعيهم للهروب من هبوط تاريخي في الدوري الألماني.

الأخضر والأبيض لم يلعب سوى موسم واحد في الدرجة الثانية 1980-81 وسعى لعدم تكرار نفس الأمر مجددا أو تجربة هبوط هامبورج التاريخية منذ عامين.

المباراة حملت رقم 1900 للفريق في الدوري الألماني كأكثر فريق خوضا للمباريات في تاريخ المسابقة.

كتيبة فلوريان كوهفيلدت المدير الفني لـ بريمن لم تسجل سوى هدفين فقط في آخر 11 مباراة على أرضية ملعب فيسير ستاديون في الدوري الموسم الحالي، فسجلوا بعد المباريات العجاف 6 في اللقاء الأخير.

صراع الهبوط

احتاج بريمن للفوز مع تعثر دسلدورف بالخسارة من أجل ضمان المشاركة في الملحق.

أو أن يفوز بفارق أكثر من 4 أهداف مع تعادل دسلدورف ليرتقي بدلا منه في جدول الترتيب في حالة التساوي في النقاط.

أي نتيجة غير الفوز كانت تعنى هبوط بريمن مباشرة للدرجة الثانية دون النظر للمواجهة الأخرى.

وصف المباراة

استطاع بريمن تحقيق ما فشل فيه خلال 11 مباراة سابقة، فسجل 3 أهداف في الشوط الأول فقط بعدما سجل هدفين فقط في المباريات السابقة.

مهرجان الأهداف الأخضر بدأ عن طريق الياباني يايا أوساكو في الدقيقة 22، ثم أضاف الكوسوفي ميلوت راتشيسا الهدف الثاني بعد 5 دقائق.

هجمات أصحاب الأرض لم تتوقف فسجل نيكو فلوكيرج الهدف الثالث في الدقيقة 29.

في الوقت ذاته تقدم يونيون برلين على أرضه أمام فورتونا بهدف النيجيري أنتوني يوجا في الدقيقة 26.

كل ذلك لم يُثر الجدل بل احتفال المدير الرياضي لـ كولن مع مسؤولي فيردر بريمن بالتفوق على فريقه في المدرجات.

المدير الرياضي لكولن يحتفل مع لاعبي فيردر بريمن بالأهداف في مرمى فريقه 😅 بريمن كان بحاجة إلى 4 أهداف لتعويض فارق الأهداف مع دوسلدروف وخوض ملحق الهبوط.. النتيجة الآن 4-0 لبريمنpic.twitter.com/pqmAxOPJzI — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020

نعود مرة أخرى لـ برلين وفي الدقيقة 54 سجل كريستيان جينتر هدف التقدم لـ يونيون على حساب دسلدورف الذي انهار.

لاعبو بريمن واصلوا استغلال القوة الهجومية فسجل الهولندي دافي كلاسيين هدف الفريق الرابع في الدقيقة 55 ثم تبعه أوساكو بهدف خامس بعد 3 دقائق.

وفي الدقيقة 62 سجل دومنيك دراسكلر هدف حفظ ماء الوجه لـ كولن.

ورد البديل لأمريكي جوش سيرجنت بالهدف السادس في الدقيقة 68.

مباراة اليوم شهدت الظهور الأخير للمخضرم كلاوديو بيتزارو في المباراة رقم 250 بقميص بريمن في الدقيقة 87 بدلا من أوساكو.

البيروفي البالغ 41 عاما خاض 511 مباراة في الدوري الألماني وسجل 199 هدفا وصنع 77 عبر مشاركته بقمصان بايرن ميونيخ وفيردر بريمن وكولن.

وفي الأنفاس الأخيرة من مواجهة يونيون ودسلدورف سجل النيجيري سليمان عبدولاي الهدف الثالث في الدقيقة 90.

🏟نهاية مباريات الدوري الألماني، فيردر بريمن يضرب كولن بـ، 6-1 وكراماريتش يسجل سوبر هاتريك ويقود هوفنهايم للفوز برباعية ضد دورتموند ترتيب مراكز الهبوط النهائي 16-فيردر بريمن 31 نقطة (يخوض مباراة فاصلة على الهبوط) 17-دوسلدروف 30 نقطة (هبط رسميا) 18-بادربورن 20 نقطة (هبط رسميا) pic.twitter.com/eUUypyr2LC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 27, 2020

نتائج صبت في صالح بريمن لكن المشوار لم ينته بعد، فلن يحصل لاعبيه على راحة بل سينتظرون مواجهات الغد لمعرفة منافسهم المقبل في الملحق.

في 2 يوليو سيستضيف بريمن منافسه وفي السادس من نفس الشهر سيحل ضيفا لتحديد المقعد الأخير للموسم المقبل في الدوري الألماني.