تشكيل برشلونة – ريكي بويج أساسي لأول مرة أمام سيلتا فيجو

عاد لويس سواريز إلى تشكيل برشلونة الأساسي أمام سيلتا فيجو، فيما يبدأ ليونيل ميسي وأنسو فاتي من تحته.

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

التشكيل شهد أيضا تواجد الشاب ريكي بويج لأول مرة في وسط الملعب، فيما يبدأ أوتيتي بجانب بيكيه في الدفاع.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو.

الوسط: أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش – ريكي بويج.

الهجوم: أنسو فاتي – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

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