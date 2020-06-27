في حضور العطار.. المقاولون يجري المسحة الثانية قبل انطلاق المران

السبت، 27 يونيو 2020 - 15:56

كتب : عاطف شادي أحمد شاكر

المقاولون - المسحة الثانية

أجرى فريق نادي المقاولون العرب مسحته الثانية اليوم، السبت، بملعب النادي بالجبل الأخضر في إطار التجهيزات الطبية لعودة النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على الحضور بملعب الجبل الأخضر لمتابعة إجراءات المسحة بتكليف من اللجنة الخماسية من أجل التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المسحة الأولى لفريق المقاولون العرب أثبتت وجود عينة واحدة إيجابية تنفذ حاليا إجراءات العزل المنزلي.

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كما قام النادي بتعقيم ملعب التدريبات وغرفة خلع الملابس قبل إنطلاق المران الأول حيث ادى الفريق مرانا خفيفا في بداية الاستعداد لعودة الدوري بعد تعقيم الملعب.

اتحاد الكرة أعلن خلال الأيام الماضية، اكتشاف 11 حالة إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة، ويليه الاتحاد السكندري بـ27 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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