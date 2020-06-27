مؤتمر زيدان: لن أظل مدربا لفترة طويلة

السبت، 27 يونيو 2020 - 13:36

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

لا يريد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد البقاء لسنوات طويلة في مهنة المدير الفني مثلما كان سير أليكس فيرجسون وجيوفاني تراباتوني وفابيو كابيللو وآخرين.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة مضيفه إسبانيول يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإسباني:"لن أدرب لمدة 20 سنة، سأتقاعد قبل ذلك. كل شيء وارد".

وواصل مثنيا على قائده سيرخيو راموس الذي سجل من ركلة حرة أمام ريال مايوركا في الجولة الماضية "رأينا أنه قد يصل إلى ما يصبو إليه، لأن لديه القدرة وقبل كل شيء الشخصية. لطالما أراد الفوز وكتابة تاريخ لهذا النادي".

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وأضاف "لست متفاجئا بما يفعله راموس. نحن محظوظون بوجوده في مدريد وأتمنى أن يستمر حتى نهاية مشواره".

وعلق زيدان (48 عاما) على إقالة أبيلاردو فرنانديز من تدريب إسبانيول بالقول:"ليس لدي ما أقوله حول قرار النادي، أشعر بالأسف له. إنها لحظات صعبة".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفضل المواجهتين المباشرتين أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ويلعب الأخير ضد مضيفه سيلتا فيجو يوم السبت وبعد 24 ساعة يزور ريال مدريد مدينة برشلونة لمواجهة إسبانيول متذيل ترتيب الدوري.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق فوز خامس على التوالي في الدوري منذ استئناف البطولة.

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