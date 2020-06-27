إسبانيول يقيل مدربه قبل يوم من مواجهة ريال مدريد

أعلن إسبانيول إقالة أبيلاردو فرنانديز من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خلفية سوء النتائج.

ويحتل إسبانيول المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بثماني نقاط عن تفادي الهبوط.

وقاد أبيلاردو (50 عاما)، لاعب برشلونة وإسبانيا السابق، فريق إسبانيول في 17 مباراة فاز في 5 منها وخسر 7.

وودع الفريق مع أبيلاردو بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد وخرج من الدوري الأوروبي على يد ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال إسبانيول إن فرانشيسكو خواكين بيريز روفيتي، المدير الرياضي للنادي، سيقود الفريق لنهاية الموسم الجاري.

ويستضيف إسبانيول فريق ريال مدريد يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

صلاح: حققت أكبر أهدافي مع ليفربول

الزمالك يعلن عقد اجتماع طارئ

اتحاد الكرة: مسحة قبل 24 من أي مباراة

صراع الفرصة الأخيرة في الدوري الألماني

شيكابالا: لهذا السبب موقفنا الإفريقي يختلف عن المحلي