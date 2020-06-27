إسبانيول يقيل مدربه قبل يوم من مواجهة ريال مدريد

السبت، 27 يونيو 2020 - 13:04

كتب : FilGoal

أبيلاردو

أعلن إسبانيول إقالة أبيلاردو فرنانديز من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خلفية سوء النتائج.

ويحتل إسبانيول المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بثماني نقاط عن تفادي الهبوط.

وقاد أبيلاردو (50 عاما)، لاعب برشلونة وإسبانيا السابق، فريق إسبانيول في 17 مباراة فاز في 5 منها وخسر 7.

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وودع الفريق مع أبيلاردو بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد وخرج من الدوري الأوروبي على يد ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال إسبانيول إن فرانشيسكو خواكين بيريز روفيتي، المدير الرياضي للنادي، سيقود الفريق لنهاية الموسم الجاري.

ويستضيف إسبانيول فريق ريال مدريد يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري.

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