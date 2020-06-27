مهمة البقاء – تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا في مواجهة وولفرهامبتون

السبت، 27 يونيو 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد - الدوري الإنجليزي

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على دكة أستون فيلا حينما يواجه وولفرهامبتون في الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وخير المدرب دين سميث البدء بتشكيل لا يضم ثنائيه المصري، لكنه ضم..

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

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الدفاع: إزري كونسا – تايرون مينجز – كورتني هاوس – مات تارجيت

الوسط: مارفيلوس ناكامبا – دوجلاس لويز – كونور هوريهان – جاك جريليش

الهجوم: مبوانا علي ساماتا – كينان ديفيز

ويأمل أستون فيلا في تحقيق فوز على ملعبه، ليزيد عدد نقاطه إلى 30 نقطة، حيث يملك حاليا 27 نقطة في المركز الـ19، بفارق 6 نقاط عن الأخير نورويتش سيتي، ونفس رصيد الثامن عشر بورنموث والسابع عشر وست هام، لكن فارق الأهداف يقف ضد فيلا.

وفي المركز السادس عشر يأتي واتفورد بـ28 نقطة.

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أحمد المحمدي محمود حسن تريزيجيه أستون فيلا
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