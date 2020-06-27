عبد الحفيظ يعلن الموعد النهائي للمسحة الثانية للاعبي الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بالجهاز، سيخضعون للمسحة الثانية لاكتشاف إصابات فيروس كورونا، غدا الأحد.

وقال عبد الحفيظ لموقع ناديه الرسمي إن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيخضعون للمسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية صباح الأحد.

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضي، والنتيجة كانت سلبية للجميع في جهاز الكرة.

كان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح الأربعاء لأول مرة، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة المصرية بالسماح للفرق الرياضية بالعودة للتدريبات، مع استيفاء الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة.

ويستعد الأهلي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز من جديد، والمحدد لها بداية شهر أغسطس المقبل.

ويعتبر الأهلي ثاني الأندية استئنافا للتدريبات بعد عودة فريق بيراميدز يوم الثلاثاء.

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