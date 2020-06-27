تقرير: كاييخون يعرض على نابولي تجديد تعاقده دون مقابل

السبت، 27 يونيو 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

خوسيه كاييخون

عرض خوسيه كاييخون جناح نابولي الإيطالي على النادي تجديد تعاقده لنهاية الموسم الجاري دون الحصول على أي مقابل.

ولم يعرض نابولي على اللاعب تجديد تعاقده للمتبقي من الموسم، والذي ينتهي بالأساس بنهاية الموسم الجاري ليصبح لاعبا حرا.

الإسباني طلب شيئا وحيدا عن تلك الفترة وهو الحصول على تأمين صحي يعوضه في حال إصابته.

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ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن الجناح الإسباني يريد المساهمة في وصول نابولي لبطولة أوروبية الموسم المقبل عن طريق الدوري الإيطالي بعد التتويج بكأس إيطاليا وخوض مباراة الإياب أمام برشلونة ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لبعض التقارير الإسبانية فأن كاييخون وافق على الرحيل في الموسم الجديد صوب غرناطة الإسباني.

كما سيخفض اللاعب البالغ 33 عاما راتبه ليحصل على 3.5 مليون يورو في الموسم.

لاعب ريال مدريد السابق لعب 7 مواسم بقميص البارتينوبي إذ لعب 338 مباراة وسجل 80 هدفا وصنع 77 وتوج بـ 3 ألقاب.

الموسم الجاري سجل هدفين وصنع 9 في 34 مباراة بجميع المسابقات.

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