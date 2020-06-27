تيفيز: عقد بوكا جونيورز الجديد سأتبرع به بالكامل لمنظمة غير ربحية

أوضح الأرجنتيني كارلوس تيفيز أنه سيوقع على عقد جديد مع بوكا جونيورز وسيتبرع بقيمة تعاقده لمنظمة غير ربحية.

كارلوس تيفيز النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

وينتهي تعاقد تيفيز مع بوكا بنهاية الشهر الجاري وعرض عليه النادي عقدا لمدة 12 شهرا.

الأرحنتيني قال لـ راديو "لا ريد" الأرجنتينية: "إذا كان لدي فرصة العودة لأوروبا سأود اللعب لـ وست هام لمدة 6 أشهر إذا وافقوا، أو اللعب لـ 6 مع كورنثيانز البرازيلي".

وتابع "لن أستبعد أي شيء لأنني لا أريد أن أكون مقيدا بكلامي".

تيفيز أبدى عدم رضاه على عرض النادي الأرجنتيني رغم أنه سيتبرع بكامل عقده.

وأضاف كارلوس "لا يحدث شيء، أتفهم الموقف. إذا كان لدينا أي اختلاف في موضوع العقد، فلا يمكننا نشره على الجميع".

وواصل "سيكون من الجيد إصلاح الأمر خلف أبواب مغلقة. ليس هناك الكثير الذي يتعين علينا إصلاحه، كما قلت دائما، في المفاوضات، أحدهما له موقف والآخر له وكلاهما صحيح".

وأكمل "أريد أن أكون على ما يرام مع بوكا، لا أقاتل مع أي شخص، سيكون العقد حتى ديسمبر بدلا من عام. لكنني سأواصل، بالطبع، أريد فرصة أخرى في كوبا ليبرتادوريس".

وشدد "العقد الذي عرضه عليّ بوكا، سأتبرع به بالكامل لمنظمة غير ربحية".

وأتم "لذلك سوف يضطر البعض إلى إقراضي بعض المال للبنزين. ما سأتبرع به سيكون للأشخاص الذين يحتاجون إلى لقاحات، لا أريد أن أرى أي أموال".

تيفيز لعب لـ 3 فترات مع بوكا جونيورز وحقق 10 ألقابا بقميص الفريق وسجل 73 هدفا في 9 مواسم.

كما سجل كارليتوس هدف تتويج بوكا جونيورز في الجولة الأخيرة بلقب الدوري الأرجنتيني متفوقا على الغريم التقليدي ريفر بليت.

video:1

طالع أيضا

موقف صارم من لاعبي الزمالك بخصوص استئناف الدوري

إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

كيف يرى هاني أبو ريدة قرار استئناف الدوري المصري

أرقام تاريخية لـ ليفربول

أنباء سارة لجماهير الأهلي