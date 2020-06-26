يوفنتوس يسحق ليتشي بسهولة ويعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي وزاد من الضغوط على منافسيه بعد الفوز على ليتشي 4-0 في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وخسر ليتشي للجولة الثانية على التوالي برباعية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ميلان بنتيجة 4-1.

فوز يوفنتوس رفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 7 نقاط عن لاتسيو و11 عن إنتر في صراع الصدارة، بينما ظل ليتشي في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة.

باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو وجونزالو إيجواين وماتيس دي ليخت سجلوا أهداف المباراة الأربعة.

الأرجنتيني ديبالا احتفل بهدفه الـ 50 الذي يسجله على ميدان فريقه في الدوري الإيطالي.

وهدف رونالدو من علامة الجزاء في شباك ليتشي جعله الفريق رقم 20 من أصل 21 فريقا الذي يهز البرتغالي شباكه في الدوري الإيطالي.

التشكيل

ماورويسيو ساري اعتمد على الفرنسي بلاس ماتويدي في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب دانيلو للإيقاف وإصابة أليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو.

فيما شارك الأوروجوياني رودريجيو بنتانكور في خط الوسط ليظهر في المباراة رقم 100 بقميص يوفنتوس.

وصف المباراة

يوفنتوس بدأ اللقاء بضغط كبير لكن الدقيقة 15 شهدت العكس بعد تمريرة خاطئة من خوان كوادرادو إلى منطقة جزاء فريقه لتصل إلى ماركو مانكوزو الغير مُراقب ويسدد كرة قوية جاءت في يد البولندي فوتشينك تشيزيني.

يوفنتوس عاد ليمارس ضغطا حقيقيا في الدقائق الباقية طيلة الشوط الأول، أولا عبر تسديدة صاروخية من أدريان رابيو تصدى لها الحارس جابريل ببراعة في الدقيقة 20.

رونالدو لم يظهر إلا بمقصية عقب عرضية من فديريكو بيرنارديسكي لكنها جاءت بعيدة عن مرمى الضيوف في الدقيقة 29.

وبعدها بدقيقة مباشرة سدد البرتغالي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 31 شهدت طرد المدافع لوتشوني بعد عرقلة بيرنارديسكي لمنعه من الانفراد فأكمل رفاقه اللقاء بـ 10 لاعبين ودفعوا الثمن غاليا.

الدقائق الخمسة الأخيرة من الشوط الأول شهدت محاولتين من يوفنتوس لكن دون أهداف، رأسية من رونالدو الغير مراقب داخل الـ 6 يارادات بمواجهة المرمى تمر أعلى من القائم.

ثم عرضية أرضية من رونالدو إلى بيرنارديسكي داخل منطقة الجزاء لكن كرة الأخير جاءت بعيدة عن المرمى، وانتهى الشوط الأول سلبيا.































في الشوط الثاني واصل يوفنتوس ضغطه وتحقق له ما أراد بهدف من باولو ديبالا، تمريرة خاطئة من مدافع ليتشي تصل إلى رونالدو الذي هيئ الكرة لديبالا خارج منطقة الجزاء فسددها بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى في الدقيقة 53.

وبعد 7 دقائق حصل رونالدو على ركلة جزاء ترجمها لهدف ثان في المباراة، والـ 23 له هذا الموسم بالدوري الإيطالي، والتاسع له من علامة الجزاء.

ماوريسيو ساري أجرى عدة تغييرات وفي الدقيقة 77 أشرك الأرجنتيني جونزالو إيجواين بدلا من مواطنه ديبالا لأول مرة منذ عودة النشاط الرياضي.

الأرجنتيني بعد دقيقة من نزوله سدد كرة قوية مرت بجوار القائم وبعد 7 دقائق فقط من نزوله حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء مواجها للمرمى بعد تمريرة بالكعب من رونالدو فسددها بكل قوة في أعلى الشباك معلنا عن الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 86 سجل الهولندي ماتيس دي ليخت الهدف الرابع بعد عرضية من البرازيلي دوجلاس كوستا.

الحكم لم يحتسب أي دقيقة وقت بدلا من ضائع وأنهى المباراة بفوز يوفنتوس برباعية دون رد.

طالع أيضا

موقف صارم من لاعبي الزمالك بخصوص استئناف الدوري

إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

كيف يرى هاني أبو ريدة قرار استئناف الدوري المصري

أرقام تاريخية لـ ليفربول

أنباء سارة لجماهير الأهلي