المصري: الأزمة المالية قد تمنعنا من استكمال الدوري.. يجب تدخل اتحاد الكرة ووزارة الرياضة

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن ناديه يواجه أزمة مالية قد تمنعه من استكمال الدوري المصري.

وتحدث الخولي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة "أجرينا مسحة أولى للاعبين نتائجها كانت سلبية بالكامل ونجري مسحة أخرى يوم الاحد المقبل".

وعن استكمال الدوري قال: "يجب تدخل اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لمساعدة الأندية وتحقيق ما طلبوه بشكل عام والمصري بشكل خاص خلال الاجتماعات الأخيرة".

وأضاف "نواجه أزمة مالية قد تمنعنا من استكمال الدوري، من يستطيع تحمل تكلفة معسكر تحضيري للمباراة قد تصل تكلفته لـ500 ألف جنيه عدا الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وبسؤاله عن هل هناك أي عروض رسمية لكريم العراقي ومحمود وادي أجاب "لا يوجد إطلاقا".

قبل أن يستدرك نائب رئيس المصري ويتم حديثه "هناك بعض الحديث الودي من قبل مسؤولي بيراميدز بشأن وادي فقط".

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