مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كيف اكتشف محمد عواد إصابته.. والخطوة التالية

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - إنبي

اكتشف محمد عواد حارس نادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا بالصدفة البحتة، لكنه لا يعاني أية أعراض.

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com، فإن محمد عواد كان يشتري بعض المستلزمات المنزلية، ليجد سيارة تجري مسحات طبية للعامة لاختبار فيروس كورونا.

وقرر عواد الخضوع للمسحة الطبية، ليكتشف من قبيل الصدفة، إصابته بفيروس كورونا بالفعل.

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المجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية، ووزارة التعليم العالي توفران مسحات طبية للمواطنين في الأماكن العامة، يخضع لها الشخص أثناء تواجده في سيارته، ويحصل على نتائجها في اليوم التالي.

ورغم إصابته، لكن حالة عواد جيدة ولا يعاني أية أعراض للفيروس حتى الآن.

المصدر كشف لـFilGoal.com أيضا بأن اللاعب أخطر الجهاز الطبي لنادي الزمالك بإصابته، والذي على الفور قرر عزل اللاعب منزليا، وإرسال الأدوية اللازمة له للعلاج حسب البروتوكول الطبي.

كان محمد عواد أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر، إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

ويعد محمد عواد هو أول لاعب في الدوري المصري الممتاز يُعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن وجود 11 حالة حتى الآن مصابة بالفيروس بين الأندية التي خضعت لتحاليل فيروس كورونا، والتي لم يكن من بينها الزمالك. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2019 قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 مرات.

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