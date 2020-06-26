مؤتمر كلوب: لم أشك في قدرتنا على الفوز بالدوري.. سيتي لم يتوقف منذ قدوم بيب ونحن كذلك

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يشك للحظة في قدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددا على عدم حاجته لتمثال، ورافضا تماما مقارنته بأيقونات النادي.

وصرح كلوب خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة جدا وارتياح، في اللية الماضية كنت مرتبكا للغاية، لكنها لحظة جيدة جدا في حياتي".

وأضاف "إنه خليط من كل ما سبق".

وواصل "لقد كانت رحلة رائعة لكي أصل إلى هنا، أشعر بسعادة كبيرة جدا من أجل الجميع".

وأكمل "أعتقد أن الجميع كان لديه وجهة نظر إيجابية تجاهي حينما توليت المهمة، كان ذلك أمرا جيدا ومنحنا الوقت لكي نحقق ما حصدناه".

وتابع "الجميع يرغب في أن يكون تاريخه الخاص مثل اللاعبين تماما، يكتبون قصصهم الخاصة".

وأردف "من الطبيعي أن يفكر الناس بإيجابية تجاهنا، أعرف ما يعنيه ذلك الإنجاز لنا وأهمية مدربينا، بدون طاقمي الفني لم يكن ذلك ممكنا وتلك هي الحقيقة".

وواصل "أنا في الواجهة لكن هناك الكثير من العمل الذي قام به الآخرون".

واسترسل "الناس تكون وجهة نظر إيجابية للغاية تجاه المدرب حينما يصبح بطلا".

كلوب قاد ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عام والـ19 في تاريخ النادي.

وتطرق كلوب للحديث عن كواليس متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ومعرفته بالتتويج قائلا: "اتصلت بعائلتي قبل 10 ثواني من صافرة النهاية، كانت لدينا مكالمة بالفيديو، أخبرتهم أنني أحبهم كثيرا".

وتابع "لا يمكننا أن نكون معا هذا ليس أمرا جيدا، وضعت الهاتف على الطاولة وقلت لهم أن يشاهدوا معي، كانت لحظة رائعة، لا يمكنني أن أقارن الرسائل الأخرى، لكم مني كامل الاحترام".

واستكمل "كنا في الفندق الليلة قبل مباراة كريستال بالاس، حينها قررنا أن نستمر هناك بعد المباراة".

وأضاف "بعد ذلك قررنا أن نشاهد المباراة سويا، أثناء تناولنا وجبة الإفطار ذلك اليوم".

وتابع "كانت حفلة شواء أثناء مشاهدة المباراة وحدث كل شيء".

المدرب الألماني تابع مع لاعبيه اللقاء من الفندق، مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق اللندني.

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن مواسمه مع ليفربول قائلا: "كنا جيدين على مدار 4 أعوام، كنا جيدين منذ 3 أعوام، والعام الماضي كان لا يصدق، وهذا الموسم بكل تأكيد استثنائي لا يقارن".

وتابع "لم أشك مطلقا لكنني لم أعلم أنه سيحدث لأن الفرق الأخرى كانت جيدة جدا، عليك أن تتطور وتغير الأشياء من حولك، كذلك نحن بحاجة للحظ خاصة مع الإصابات".

وواصل "لم أكن قط متأكدا أن ذلك سيحدث، الثبات أثبت اختلافنا، كنا جيدين بطريقة لا تصدق".

واسترسل "هل شككت حول الفوز باللقب؟ لا مطلقا".

وكان ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق قد اقترح فكرة بناء تمثال ليورجن كلوب إن توج بالدوري مع الفريق، فما رد المدرب الألماني؟

يجيب كلوب: "جميعهم حصلوا على تماثيل حينما لم يصبحوا موجودين مرة أخرى أليس كذلك؟ لست مهتما بحصولي على تمثال بكل تأكيد وأنا على قيد الحياة".

وتابع "أنا مدرب وفزنا بالدوري، الناس تنظر للأمر بطريقة إيجابية لكن لا يجب أن تتم مقارنتنا مع الأيقونات".

وأردف "بيل شانكلي غير النادي، بوب بيزلي فاز بكل شيء، كيني دالجليش كان لاعبا ومدربا، لا توجد مقارنة ممكنة، لسنا بحاجة إليها".

واستطرد "أرغب في أن أعيش 30-40 عاما آخرين لست مهتما بتمثال لنفسي".

وردا على سؤاله عن الخطوة التالية قائلا: "ما التالي؟ آخر 13 شهرا كانت خاصة للغاية لنا، كانت تلك كرة قدم لا تصدق في حياتي، فترة استثنائية".

وأكمل "لم أختبر مثل ذلك الأمر من قبل، لا يمكنني إلا أن أشكرها".

وتابع "لا يعني هذا أننا لن نفوز بكل شيء، الفرق الأخرى ستكون أفضل، لا يمكنني أن أعد أنني سأفوز بشيء، لكن يمكنني أن أعد أننا سنفعل كل ما بوسعنا للتطور وأعتقد أن ذلك ممكنا".

وأردف "حصلنا على دفعة (سوبر) من الجماهير، كل أسبوعين كانت لدينا أفضل أجواء في كرة القدم، نستخدم تاريخنا عوضا عن جعله يعطلنا، إنه مكان جيد، لهذا السبب نحن هنا".

واسترسل "أعني أن ذلك الإنجاز يعني كل شيء بالنسبة للجماهير، حينما يكون لديك أنجح فريق في المدينة، يمكنه أن يمنح الناس الحياة، مع هذا اللقب وهو إشارة إلى موسم جيد، إنه إشارة إلى مستقبل جيد كذلك".

وأضاف "أشعر بسعادة كبيرة من أجل الجميع".

هل توقع الفوز بالدوري مبكرا؟ يجيب كلوب: "كانت لدي فكرة صغيرة أنه بإمكاننا الفوز بالدوري، في آخر أسبوع قبل الإغلاق، فزنا ضد بورنموث ومانشستر سيتي خسر من يونايتد وكنا على بعد 25 نقطة منهم".

وأكمل "اعتقدت أن الأمر يبدو جيدا، بعد ذلك تغير العالم، بكل وضوح كان ذلك صعبا للغاية".

وتابع "لم أكن واثقا أن بإمكاننا القيام بأكثر مما قمنا به في الموسم الماضي".

واستكمل "فزنا بدوري الأبطال لذا لم ننه الموسم بدون بطولات، منحنا ذلك الثقة وغيرنا من المركز الثاني لأبطال".

وواصل "مانشستر سيتي لم يتوقف منذ تولي بيب لمهمة تدريبه، سنحاول ألا نتوقف كذلك، سنحاول أن نجعل الأشياء تحدث، اليوم نتحدث عنه، وغدا نستعد ونتحضر من أجل مباراة سيتي، نريد أن نلعب أفضل مبارياتنا".

وأثنى على طاقمه الفني ولاعبيه قائلا: "أنا لا شيء بدون مدربي وأقل بكثير بدون لاعبي".

وهل يمكن لليفربول حصد 100 نقطة؟ قال: "الفوز بمثل عدد النقاط (100) نقطة يبدو أمرا لطيفا، لكنني لست واثقا أن ذلك ممكنا لأن 6 من أصل 7 مباريات متبقية ستكون في فترة زمنية قصيرة وسيكون علينا أن نجري العديد من التغييرات".

وتابع "مبارياتنا المتبقية ستكون قوية للغاية، سنحاول، إن لعبنا كما فعلنا ضد بالاس سنمنح الجميع فرصته".

وعند سؤاله عن مدى قربه من المدينة وجماهير الفريق قال: "أشعر أنني قريب للغاية من مدينة ليفربول حتى لو لم أكن متواجدا فيها، منذ أول يوم تواصلنا سويا وكنا متقاربين، الترحيب كان رائعا".

وتابع "أحب الطريقة التي يرون بها الحياة، رغبتهم في الاختلاف بطريقة خاصة جدا".

وأتم "أحب روح قاطني ليفربول، وأن أكون بينهم، حتى لو لم أكن متواجدا هنا لتسع سنوات أو أكثر".

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