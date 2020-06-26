مؤتمر سيتيين: صعب على ريال مدريد الفوز بسبع مباريات متتالية

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

سيتيين

يتمنى كيكي سيتيين مدرب برشلونة تعثر منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد حتى تتسنى له فرصة تصدر الدوري الإسباني مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفوز بسبع مباريات متتالية أمر ليس سهلا.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو يوم السبت في الجولة 32 من الدوري:"هناك 7 مباريات متبقية ومن الصعب الفوز بكل مواجهة. صحيح أنهم يمرون بفترة طيبة مثلنا. كثير من الأشياء قد تحدث. أتمنى في لحظة ما يتعثرون".

وواصل "أتمنى ألا يتأثر أرتور ميلو بما يحدث (تقارير اقترابه من يوفنتوس)، لا زلت أعتمد عليه وقد يسافر معنا غدا لمواجهة سيلتا فيجو. أي لاعب في مكانه عليه أن يفهم أن الموسم لم ينته ولابد أن يترك أفضل ذكرى. النادي لم يبلغني أن أرتور راحل، لا يزال معنا".

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وأتم "الشكاوى؟ نعم موجودة. الرزنامة، حكم الفيديو، لكن علينا المضي قدما".

وتشير تقارير إلى اتفاق نهائي تم بين برشلونة ويوفنتوس على مبادلة أرتور بلاعب الوسط ميراليم بيانيتش.

ويأمل برشلونة تعثر ريال مدريد الذي يتصدر الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين مع الأول.

وتتبقى 7 جولات في البطولة ويوم السبت يواجه برشلونة فريق سيلتا فيجو بينما الأحد يلعب ريال مدريد ضد مضيفه إسبانيول.

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