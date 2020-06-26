مدرب الأهلي: حالة اللاعبين البدنية جيدة مقارنة بالتوقف الطويل.. واقتربت عودة المصابين

كشف سامي قمصان المدرب المساعد في جهاز للنادي الأهلي، عن الحالة البدنية الجيدة للاعبي الفريق مقارنة بطول فترة التوقف.

وقال قمصان في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "اللاعبون كانوا على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا".

وأضاف "رينيه فايلر المدير الفني للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير في وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده في الأيام الأولى لاستئناف التدريبات".

قمصان أتبع "الجهاز الفني يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول في التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة".

وأوضح "أجرينا مسحة طبية للجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب".

المدرب المساعد شدد "اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين أمس الأول كان هدفه الأساسي مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدوري، وأعتقد بأن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة".





























واسترسل "حضور محمود الخطيب جانبا من مران الفريق، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الجميع يدرك قيمة وحجم الخطيب كرمز للكرة المصرية".

وعن حالة مصابي الفريق، قال قمصان "المصابون اقتربت عودتهم، خاصة الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، بالإضافة إلى تحسن حالة سعد سمير وكريم نيدفيد".

وأتم "في النهاية آمل مثل باقي الرياضيين في عودة الحياة من جديد وأن تدور عجلة الرياضة والكرة في مصر مثلما حدث في أوروبا".

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