مدرب الأهلي: حالة اللاعبين البدنية جيدة مقارنة بالتوقف الطويل.. واقتربت عودة المصابين
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 17:11
كتب : حسام نور الدين
كشف سامي قمصان المدرب المساعد في جهاز للنادي الأهلي، عن الحالة البدنية الجيدة للاعبي الفريق مقارنة بطول فترة التوقف.
وقال قمصان في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "اللاعبون كانوا على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا".
وأضاف "رينيه فايلر المدير الفني للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير في وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده في الأيام الأولى لاستئناف التدريبات".
قمصان أتبع "الجهاز الفني يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول في التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة".
وأوضح "أجرينا مسحة طبية للجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب".
المدرب المساعد شدد "اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين أمس الأول كان هدفه الأساسي مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدوري، وأعتقد بأن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة".
واسترسل "حضور محمود الخطيب جانبا من مران الفريق، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الجميع يدرك قيمة وحجم الخطيب كرمز للكرة المصرية".
وعن حالة مصابي الفريق، قال قمصان "المصابون اقتربت عودتهم، خاصة الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، بالإضافة إلى تحسن حالة سعد سمير وكريم نيدفيد".
وأتم "في النهاية آمل مثل باقي الرياضيين في عودة الحياة من جديد وأن تدور عجلة الرياضة والكرة في مصر مثلما حدث في أوروبا".
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