المصري يعلن عبر في الجول تأسيس أرشيف رقمي لتاريخ النادي كاملا

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 16:49

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

أصبح النادي المصري بصدد تأسيس أرشيف رقمي لتاريخ النادي كاملا منذ تأسيسه عام 1920.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "حصلنا على أرشيف كامل للنادي المصري منذ تأسيسه عام ١٩٢٠، وذلك من خلال اتفاق مع مؤسسة الأهرام الصحفية (مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات)".

وأضاف "مؤسسة الأهرام أمدتنا بكل ما نٌشر عن النادي المصري من أخبار وتحليلات، وصور، وحصلنا أيضاً على قوائم الفريق من مناطق اتحاد الكرة، والتى تحتوي على جميع أسماء اللاعبين الذين شاركوا طوال تاريخ النادي".

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عضو مجلس المصري أتبع "سنقوم بعد ذلك بإصدار موسوعة ورقية ورقمية، مدون بها تاريخ النادي، وسنتواصل مع كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية لمنحها موسوعة تاريخ النادي، لتكون مرجعية تاريخية لديهم".

هاشم أكمل "هدفنا هو معرفة الجميع بتاريخ النادي الطويل، منذ تأسيسه حتى إتمام ١٠٠ عام، ونضال النادي الذي يعتبر رمزا للمدينة الباسلة ضد الاحتلال الإنجليزي والعدوان الثلاثي، وكل المواقف الوطنية".

وواصل "لدينا تخطيط لإقامة مكتبة تحتوي على تاريخ النادي، وبعض المقتنيات التاريخية سيتم تدشينها في مقر الاستاد بشكله الجديد حتى تكون مزاراّ لكل من يريد معرفة تاريخ ١٠٠ عام من عمر النادي المصري".

النادي المصري يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه الذي بدأ عام 1920، وبعد أشهر قليلة من ثورة مصر لعام 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، ليتخذ النادي اسم "المصري" كإعلان لمصرية الدولة ضد قوى الاحتلال.

ويعد المصري أحد قلاع الرياضة المصرية تاريخيا بما قدمه من بطولات ونجوم وأرقام قياسية منذ نشأة الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 1923.

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