أبو ريدة: مليون دولار منحة من فيفا لاستئناف النشاط

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 16:47

كتب : عاطف شادي

فيفا

‎أعلن هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان أن فيفا قرر منح مليون دولار للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل استئناف نشاط كرة القدم.

‎وقال أبو ريدة إنه عرض الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والإفريقية من أجل استئناف النشاط خلال اجتماع عقد بالأمس لمجلس فيفا برئاسة السويسري جياني انفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

‎وأوضح أبو ريدة أنه تحدث عن احتياجات الأندية المصرية والإفريقية قبل استئناف النشاط، مشيرا إلى أن العديد من زملائه في المجلس كان لهم نفس وجهة النظر في بلدانهم وقاراتهم المختلفة، ما تم على إثره اتخاذ القرار الفوري بصرف تلك المساعدة المالية العاجلة.

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‎وقرر فيفا منح كل اتحاد محلي مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون دولار، من أجل مساعدة الأندية في تحمل أعبائها المالية الكثيرة الناتجة عن جائحة كورونا ودعما لاستئناف نشاطها المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر.

ويرى‎ أبو ريدة أن القرار يصب في مصلحة استئناف النشاط الكروي في مصر وفقا لقرار الحكومة المصرية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن فيفا منذ أيام استخدامه مبلغ 900 مليون دولار تقريبا من احتياطي النقد لديه، لمساعدة أعضائه من اتحادات الكرة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال فيفا إن جميع أعضائه من 211 اتحادا كرويا دوليا سيحصلون على مليون دولار للإنفاق، بجانب 500 ألف أخرى لتنفق خصيصا على كرة القدم النسائية فقط.

وسيحصل كل اتحاد قاري من الاتحادات الستة على مبلغ 2 مليون دولار من احتياطي النقد لدى فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد جمع مبلغ 2.7 مليار دولار عقب كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا.

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