شرطة ليفربول تقبض على 10 أشخاص في خضم احتفال الفوز بالدوري

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

احتفالات جمهور ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

أعلنت شرطة مدينة ليفربول الإنجليزية أنها ألقت القبض على 10 أشخاص يوم الخميس أثناء احتفال الآلاف بتتويج فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الاعتقالات سببها "أفعال مخالفة للقانون".

ولم تعلن عن سن أو نوع الأشخاص المعتقلين.

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: نحتاج شهرا للعودة.. وحمدي فتحي ومحمد محمود ينضمان قريبا للتدريبات الجماعية مؤتمر سولشاير: ليفربول يستحق الثناء.. وأتمنى ألا ننتظر 26 عاما أو أكثر للفوز بالدوري اتحاد الكرة: سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة نجم ليفربول السابق: سأتخلى عن لقب "الرب" لـ كلوب الآن

وطالبت الشرطة جمهور ليفربول بالاحتفال في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا.

لكن الآلاف من عشاق الحمر احتفلوا في شوارع المدينة بعد تتويج الفريق باللقب لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

وبات ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتوج باللقب قبل آخر 7 جولات من البطولة.

طالع أيضا

الأهلي يعلن اقتراب لاعبيه الإثنين من العودة للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة: سلبية مسحتي بيراميدز ومصر المقاصة

مواعيد مباريات الجمعة

لماذا يريد برشلونة ويوفنتوس إبرام صفقة تبادلية قبل 30 يونيو؟

تقرير: المغرب سيطلب تأخير استئناف بطولتي إفريقيا للأندية

رسالة من صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري

ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يعلن عبر في الجول تأسيس أرشيف رقمي لتاريخ النادي كاملا 10 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يعلن استخدام مبلغ 900 مليون دولار لمساعدة أعضائه الـ211 والاتحادات القارية 12 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيتيين: صعب على ريال مدريد الفوز بسبع مباريات متتالية 28 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كلوب: لم أشك في قدرتنا على الفوز بالدوري.. سيتي لم يتوقف منذ قدوم بيب ونحن كذلك ساعة | ليفربول البطل
شرطة ليفربول تقبض على 10 أشخاص في خضم احتفال الفوز بالدوري ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: نحتاج شهرا للعودة.. وحمدي فتحي ومحمد محمود ينضمان قريبا للتدريبات الجماعية 3 ساعة | مصر
مؤتمر سولشاير: ليفربول يستحق الثناء.. وأتمنى ألا ننتظر 26 عاما أو أكثر للفوز بالدوري 3 ساعة | أوروبا
نجم ليفربول السابق: سأتخلى عن لقب "الرب" لـ كلوب الآن 3 ساعة | ليفربول البطل
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك