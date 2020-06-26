شرطة ليفربول تقبض على 10 أشخاص في خضم احتفال الفوز بالدوري

أعلنت شرطة مدينة ليفربول الإنجليزية أنها ألقت القبض على 10 أشخاص يوم الخميس أثناء احتفال الآلاف بتتويج فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الاعتقالات سببها "أفعال مخالفة للقانون".

ولم تعلن عن سن أو نوع الأشخاص المعتقلين.

وطالبت الشرطة جمهور ليفربول بالاحتفال في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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لكن الآلاف من عشاق الحمر احتفلوا في شوارع المدينة بعد تتويج الفريق باللقب لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

وبات ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتوج باللقب قبل آخر 7 جولات من البطولة.

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