خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي

اقترب السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي من التوقيع بشكل رسمي على عقود تجديد عقده مع المارد الأحمر، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com وصول المفاوضات بين الأهلي وفايلر إلى مرحلة متقدمة للغاية، بعد إتمام الاتفاق على كافة البنود الضخمة في العقد.

لا يوجد أي خلاف مالي في الوقت الحالي بين فايلر وإدارة الأهلي، ومن المنتظر أن يوقع المدرب السويسري على عقود التجديد بشكل رسمي خلال 48 ساعة، أي قبل عودته إلى مصر، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويتبقى في الوقت الحالي بعض الرتوش القانونية الأخيرة بين الطرفين، قبل أن يحدث التوقيع بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يوقع فايلر خلال اليومين المقبلين على عقده الجديد مع الأهلي، قبل أن يعود المدرب السويسري إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل ليُكمل مشواره مع المارد الأحمر، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل النادي لـ FilGoal.com.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

video:1

طالع أيضا

وداعا لـ30 عاما من الألم.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

سجل أبطال الدوري الإنجليزي بعد تتويج ليفربول

شاهد - احتفالات لاعبي ليفربول باللقب

رسالة من البدري لـ محمد صلاح