كلوب باكيا: ما حدث لا يُصدق.. أنا مرتبك وأشكر كل اللاعبين الاستثنائيين

الخميس، 25 يونيو 2020 - 23:54

كتب : رامي جمال

كلوب

بكى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب تتويج فريقه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف اليوم الخميس في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "ما حدث لا يُصدق، أن أصبح بطلا هنا مع هذا النادي".

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وأضاف موجها حديثه لمدرب ليفربول التاريخي كيني دالجليش وآخر من قاد النادي للظفر بلقب الدوري عام 1990 "أعرف كم انتظرت من أجل تلك اللحظة وكذلك ستيفن جيرارد".

وأكمل "اليوم لم أكن أريد أن أشاهد المباراة ولكنني شاهدت وبدأ تشيلسي يهدر الفرص ثم جاءت ركلة جزاء لويليان وارتفعت حدة كل شيء".

واستدرك كلوب "لكن هذا إنجاز لكل اللاعبين في فريقي الذين يؤدون بشكل استثنائي خلال العامين أو الثلاث سنوات الأخيرة وأنا سعيد لتدريبهم".

وأضاف "قبل عامين أنهينا الدوري رابعا وافتقدنا للثبات وهذا ما كان علينا العمل عليه ونقنع الجميع بذلك وهذا ما فعلناه".

وواصل كلوب حديثه وهو يبكي قائلا: "إنها لحظة كبيرة جدا، عذروني أنا مرتبك قليلا حاليا".

وأتم حديثه موجها رسالة لجمهور ليفربول "إن هذه البطولة لكم أتمنى أن تبقوا في منازلكم واحتفلوا فقط في منازلكم، نحن فعلنا ذلك من أجلكم وإنني سعيد لذلك وفي الفترة المقبلة سنحتفل معكم ونلتقط الصور سويا".

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