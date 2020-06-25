هديتان في أفضل وقت ممكن.. أرسنال يتذوق طعم الانتصارات بالفوز على ساوثامبتون

استقبل الإسباني ميكيل أرتيتا هديتين من لاعبي ساوثامبتون، ليتذوق مع فريقه أرسنال طعم الانتصارات بعد غياب.

أرسنال فاز على ساوثامبتون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق الثنائي الشاب إيدي نيكيتاه وجوي ويلوك في الدقيقتين 20 و86.

ووصل أرسنال للنقطة 43 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 37 في المركز الـ 14.

ساوثهامتون 0 × 2 أرسنال | أهداف اللقاء ⁦#SOUARS⁩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتابعة للحساب الاساسي فقط : ⁦ @Faster__Goal pic.twitter.com/iQFSjNLPo4 — - (@GOALLLL11) June 25, 2020

وحقق أرسنال أول انتصار له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ 6 أشهر، وتحديدا عندما فاز على وست هام بثلاثية مقابل هدف في التاسع من شهر ديسمبر من العام الماضي.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية، بعدما انتصر على نيوكاسل في الجولة الأولى من الدوري بهدف مقابل لا شيء.

الانتصار على ساوثامبتون هو الانتصار التاسع لـ أرتيتا مع أرسنال في كل البطولات من 18 مباراة، بينما خسر 4 مرات، وتعادل 5 مرات.

فوز أرسنال على ساوثامبتون الليلة هو الأول للفريق في مباراة خارج الديار في الدوري بـعام 2020 🔴⚪️ pic.twitter.com/XsGLhzauUR — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 25, 2020

الهدية الأولى من ساوثامبتون جاءت عن طريق أليكس مكارثي حارس الفريق الذي فشل في تمرير كرة سهلة، لتصطدم في نيكيتاه قبل أن يتابعها الأخير في المرمى في الدقيقة 20.

أرسنال تقدم في النتيجة عن استحقاق بعدما سجل هدفا لم يُحتسب بداعي التسلل، وتعاطف القائم مع ساوثامبتون أمام تسديدة أوباميانج.

شوط أول انتهى بتقدم أرسنال بهدف، مع إهدار لأكثر من 3 فرص محققة.

في الشوط الثاني دخل ساوثامبتون في أجواء المباراة وهدد مرمى أرسنال في مناسبتين ولكن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس المدفعجية حمى شباك الفريق.

وفي الدقيقة 85 أخطا لاعب ساوثامبتون في إعادة الكرة للخلف، ليخطفها أوباميانج ويضطر جاك ستيفانز مدافع أصحاب الأرض لعرقلة المهاجم الجابونين ليخرج مطرودا.

خرج لاعب ساوثامبتون مطرودا وسدد ألكسندر لاكازيت الركلة الحرة لأرسنال على مرتين، قبل أن يُكملها ويلوك في الشباك معلنا عن هدف ضمان الانتصار للمدفعجية.

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