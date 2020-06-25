استقالة مدير التسويق في الزمالك.. ورسالة شكر للإدارة

الخميس، 25 يونيو 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

شريف اسلام

تقدم شريف إسلام مدير التسويق بالزمالك باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.

ووافق مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على طلب الاستقالة وتوجه بالشكر لشريف إسلام على الفترة التي قضاها في النادي.

وقال شريف إسلام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "أحلي الأيام مضت وأجمل مكان في الدنيا حب الحياة الكيان".

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وواصل "شكرا لكل فرد في النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم في السنوات الأخيرة أمير مرتضي".

وأتم شريف إسلام رسالته "شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إداره عملت معاها طوال 10 سنوات في النادي".

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