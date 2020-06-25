بعد هدفه القاتل ضده.. بروس: كان علي ترك المحمدي في مصر.. واحد من أفضل صفقاتي

لم يخف ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل، ابتسامته أثناء حديثه عن أحمد المحمدي الذي سجل هدفا قاتلا في شباكه ليحرم كتيبة بروس من الانتصار.

نيوكاسل كان على أعتاب الانتصار على أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء، قبل أن يرتقي المحمدي ويضع رأسية قاتلة في الدقيقة 84 ليعلن عن هدف التعادل لفريقه.

وقال ستيف بروس ضاحكا عن هدف المحمدي في مرماه: "كان يجب علي ترك المحمدي في مصر".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة footballparadise "تعاقدت مع المحمدي 3 مرات. هو لاعب رائع وشخص عظيم وقدم لي الكثير خلال 10 سنوات".

وتابع "المحمدي أحد أفضل صفقاتي طوال مسيرتي التدريبية".

وأكمل حديثه قائلا: "تعاقدت معه بمبلغ قليل جدا، وكم مرة تُلدغك مثل تلك الأمور (هدفه القاتل في شباك نيوكاسل)".

وأشار "نشعر بخيبة آمل كبيرة لأن الهدف جاء من ركلة ركنية ضعيفة والرأسية كانت بالقرب من القائم ولكن للأسف حارسنا سمح للكرة بأن تتخطاه".

وأتم "نشعر بالإحباط لأننا لم نحصل على النتيجة التي كنا نريدها، ولكن في النهاية 4 نقاط من أول مباراتين بعد العودة، أعتقد أننا علينا تقبل ذلك".

المحمدي صاحب الـ 32 عاما بدأ رحلته الاحترافية في إنجلترا بالانتقال إلى سندرلاند عام 2010 قادما من إنبي، وقتها كان ستيف بروس هو المدير الفني لـ سندرلاند.

وفي 2012 انتقل المحمدي إلى هال سيتي تحت قيادة بروس من جديد، وفي 2017 تدرب مرة أخرى مع بروس ولكن في أستون فيلا.

ولعب المحمدي 285 مباراة تحت قيادة بروس، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 37.

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