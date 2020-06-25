"سيجنال إيدونا بارك أثر على قراري".. رسميا - توماس مونييه إلى بوروسيا دورتموند

الخميس، 25 يونيو 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

توماس مونييه - بوروسيا دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني ضم البلجيكي توماس مونييه حتى صيف 2024.

توماس مونييه

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

الظهير الأيمن البلجيكي انضم للأصفر والأسود عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

مايكل زورك المدير الرياضي لـ دورتموند علق على الصفقة قائلا: "توماس أظهر جودته على أعلى مستوى في دوري الأبطال والمنتخب لفترة طويلة وسنستفيد حقا بتجربته".

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البلجيكي البالغ 28 عاما بدأ مسيرته مع كلوب بروج ثم انضم لـ سان جيرمان، وكان آخر ظهور له أمام دورتموند في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والذي أقصى فيه الفريق الفرنسي ضيفه الألماني.

وخاض البلجيكي في موسمه الأخير مع سان جيرمان 27 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفا وصنع 2.

وعلى مستوى الألقاب توج بـ 11 لقبا في التجربة الفرنسية منها 3 للدوري الفرنسي.

وقال مونييه عقب التوقيع عبر موقع النادي الرسمي: "دورتموند يلعب الكرة التي أريدها، مثيرة وحقيقية وطبيعية".

وتابع "الجماهير وأجواء مباراة باريس ضد دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك آثرت على قراري".

وأتم "أنا طموح مثل كلوب بروج وباريس وأود التتويج بالألقاب مع دورتموند".

وارتفع عدد البلجكيين في صفوف الفريق إلى 3 منضما إلى أكسيل فيتسل وثورجان هازارد.

وصار البلجيكي الصفقة الثانية لدورتموند في الصيف الجاري بعد الألماني إيمري تشان الذي تعاقد معه دورتموند نهائيا عقب 6 أشهر من إعارته قادما من يوفنتوس الإيطالي.

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