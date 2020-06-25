استئناف دوري أبطال إفريقيا ومصير كأس الأمم ضمن بنود هامة كثيرة على اجتماع تنفيذي الكاف

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بنود اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقبل.

الاجتماع المقرر له يوم 30 يونيو الجاري، سيقام بتقنية الفيديو كونفرنس، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وسيناقش الاجتماع العديد من البنود لاعتماد بعض القرارات رسميا، ومناقشة مصير البطولات المعلقة بسبب جائحة كورونا.

وسيكون ضمن تلك البنود، مناقشة مواعيد استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، بجانب مناقشة مصير كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون في شهر يناير المقبل.

الاجتماع سيعتمد أيضا اتفاقية الكاف الجديدة مع السلطات المصرية حول تواجد مقر الكاف في القاهرة، بجانب موعد حفل جوائز الكاف لاختيار الأفضل لعام 2020.

وتأتي أهم بنود الاجتماع كالتالي:

أولا.. اعتماد قرارات المجلس التنفيذي للكاف

1-اعتماد استقالة معاذ حجي السكرتير العام السابق للكاف.

2-اعتماد اختيار الدول المستضيفة لنهائيات بطولات الأندية القارية.

الاتحاد الإفريقي اختار بالفعل الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما سيقام نهائي الكونفدرالية في المغرب.

3-تأجيل بطولات الكاف والاجتماع الـ42 للمجلس التنفيذي للكاف بسبب جائحة كورونا.

4-اعتماد الميزانية الخاصة بالكاف مع متغيرات فيروس كورونا.

_ _ _

ثانيا.. المسابقات

1-استكمال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

2-مناقشة مصير كأس أمم إفريقيا للمحليين 2020 في الكاميرون.

3-استئناف مسابقات إفريقيا للأندية 2019/2020.

الأهلي والزمالك من مصر وصلا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يواجه الوداد البيضاوي، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء. وفي الكونفدرالية، وصل بيراميدز لمواجهة هورويا كوناكري الغيني، فيما يلعب حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين في نصف النهائي الأخر.

4-كرة القدم النسائية

-كأس الأمم الإفريقية للكرة النسائية.

-إنشاء بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية في الكرة النسائية.

5-التصفيات الإقليمية

-بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة في المغرب 2021.

-بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة في موريتانيا 2021.

6-بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2020 وممثلي قارة إفريقيا في كأس العالم للكرة الشاطئية.

اجتماع الكاف سيناقش عدة بنود أخرى، على رأسها حفل جوائز الكاف لعام 2020، واعتماد اتفاقية الكاف مع السلطات المصرية لتمديد فترة تواجد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة.

video:1

طالع أيضا:

وزير الرياضة: استكمال كل المسابقات طبقا لقرار مجلس الوزراء بما فيها كرة اليد

الصدارة ملكية بيضاء.. ريال مدريد يفوز على مايوركا

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي رسميا؟

تصريحات قوية من كارتيرون

ماذا قال صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس؟