عبد الحفيظ: نملك كنزا في الناشئين.. وسنحتاج إلى وديتين قبل عودة الدوري

الخميس، 25 يونيو 2020 - 14:27

كتب : أحمد الخولي

العربي بدر وجونيور أجايي في مران الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بأن فريقه يملك كنوزا في قطاع الناشئين بالنادي، ومن جهة أخرى سيحتاج الفريق إلى وديتين قبل استئناف الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي: "الأهلي يمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين، يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي".

وأضاف "نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بوجود أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين، وهو ما دفعنا إلى تصعيد ثلاثة لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس، وهم شادي رضوان، ومحمد شكري، ومحمد فخري".

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مدير الكرة أوضح "عربي بدر سبق أن تم تصعيده في وقت سابق، وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم الفريق الأول بالعناصر الواعدة، التي تمثل عنصرًا مهمًّا جدًّا في الإعداد للمستقبل".

وأكمل "وجود العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة في مختلف الجوانب، وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعًا في أجواء الفريق، مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادي مستقبلا".

من جهة أخرى، تحدث عبد الحفيظ عن استعدادات الأهلي لاستئناف بطولة الدوري، فقال "الفريق سيكون في حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل، من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلي والقاري".

وأتبع "الأمر ما زال مبكرًا للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة، خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس، عقب فترة طويلة من الغياب".

وأوضح "فكرة خوض مباريات ودية في الظروف الحالية تحتاج إلى إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية، والتي نراعي فيها أقصى درجات الاحترازية، ومن ثم أمامنا خطوتان أو ثلاث على الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات.

وأتم "من الوارد خوض مباراة في التتش والأخرى خارجه، ولكن كل هذه الأمور تبقى محل الدراسة، وفقًا للمتغيرات التي تحدث بشكل يومي، وفي ظل الظروف الحالية التي علينا التعايش معها بأعلى درجات الوعي من أجل تخطيها بشكل يحافظ على سلامة الجميع".

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس، بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

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