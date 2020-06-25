عبد الحفيظ: نملك كنزا في الناشئين.. وسنحتاج إلى وديتين قبل عودة الدوري
الخميس، 25 يونيو 2020 - 14:27
كتب : أحمد الخولي
يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بأن فريقه يملك كنوزا في قطاع الناشئين بالنادي، ومن جهة أخرى سيحتاج الفريق إلى وديتين قبل استئناف الدوري.
العربي بدر
النادي : الأهلي
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي: "الأهلي يمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين، يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي".
وأضاف "نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين بوجود أكبر عدد ممكن من اللاعبين المميزين، وهو ما دفعنا إلى تصعيد ثلاثة لاعبين بداية مع العودة للتدريبات أمس، وهم شادي رضوان، ومحمد شكري، ومحمد فخري".
مدير الكرة أوضح "عربي بدر سبق أن تم تصعيده في وقت سابق، وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم الفريق الأول بالعناصر الواعدة، التي تمثل عنصرًا مهمًّا جدًّا في الإعداد للمستقبل".
وأكمل "وجود العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم العديد من الخبرات المبكرة في مختلف الجوانب، وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعًا في أجواء الفريق، مما يترتب عليه تحقيق نتائج مميزة للنادي مستقبلا".
من جهة أخرى، تحدث عبد الحفيظ عن استعدادات الأهلي لاستئناف بطولة الدوري، فقال "الفريق سيكون في حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل، من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلي والقاري".
وأتبع "الأمر ما زال مبكرًا للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة، خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس، عقب فترة طويلة من الغياب".
وأوضح "فكرة خوض مباريات ودية في الظروف الحالية تحتاج إلى إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية، والتي نراعي فيها أقصى درجات الاحترازية، ومن ثم أمامنا خطوتان أو ثلاث على الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات.
وأتم "من الوارد خوض مباراة في التتش والأخرى خارجه، ولكن كل هذه الأمور تبقى محل الدراسة، وفقًا للمتغيرات التي تحدث بشكل يومي، وفي ظل الظروف الحالية التي علينا التعايش معها بأعلى درجات الوعي من أجل تخطيها بشكل يحافظ على سلامة الجميع".
وواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس، بعد أن استأنف الفريق تدريباته أمس الأربعاء، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.
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