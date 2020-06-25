رسميا – دون الحاجة لملاعب محايدة.. مواجهة سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد

أعلنت المجموعة الاستشارية للأمان والسلامة "SAG" في مجلس بلدية مدينة مانشستر قرارها النهائي بشأن مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول، وإقامتها على ملعب الاتحاد.

وقال البيان الرسمي: "قررت المجموعة بعد اجتماعها هذا الصباح أن تراجع موقف مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري".

وواصل "بعد إقامة الجولة الأخيرة من مباريات الدوري بدون جماهير، أوضحت المجموعة أنه لا اعتراض على إقامة المباراة على ملعب الاتحاد كما خطط لها سلفا يوم الخميس 2 يوليو، نظرا لأن كل المباريات تقام بدون جماهير".

وكانت هناك قائمة أولية من المباريات التي يجب أن تقام على ملاعب محايدة وضعتها الشرطة من ضمنها دربي المريسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والذي أقيم يوم الأحد الماضي لكن تم اعتباره بعد ذلك آمنا بان يقام على ملعب جوديسون بارك بعد مفاوضات مع الحكومة والشرطة ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما توجد عدة مباريات أخرى من المفترض أن تقام على ملاعب محايدة وهي مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ومواجهة مانشستر يونايتد ضد شيفيليد يونايتد ونيوكاسل يونايتد ضد ليفربول والأخيرة وضعت بفرضية أنها ستقرر لقب الدوري.

وأثيرت بعض الشكوك حول أهمية خوض مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول على ملعب محايد، خاصة وأنها من الممكن أن تقرر اللقب وتتسبب في تجمعات كبيرة للجماهير.

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