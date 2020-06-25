تقرير تونسي: النجم الساحلي يفاوض مدرب دجلة السابق

يواصل النجم الساحلي التونسي عملية البحث عن مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق.

ومنذ رحيل خوان كارلوس جاريدو عن تدريب الفريق التونسي ولم يتعاقد النجم مع مدير فني جديد واكتفى بالمدرب المؤقت.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن النجم الساحلي دخل في مفاوضات مع تاكيس جونياس، المدير الفني اليوناني السابق لوادي دجلة.

كذلك دخل أحد المدربين الفرنسيين دائرة اهتمام النجم الساحلي ولكن دون الكشف عن اسمه.

ورحل تاكيس جونياس عن تدريب وادي دجلة قبل توقف الدوري المصري بسبب سوء النتائج.

وتولى جونياس تدريب دجلة خلال موسم 2018/2019 بالكامل، وموسم 2019/2020 الحالي قبل أن يرحل عن الفريق الأصفر.

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