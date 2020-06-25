تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 31 جولة

الخميس، 25 يونيو 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب تتويج فريقه المنتظر بلقب الدوري الإنجليزي، والأرقام توضح ذلك.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 31.

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أكثر من سجل حتى الآن

1- جيمي فاردي (19 هدفا)

2- محمد صلاح (17 هدفا)

2- بيير إيمريك أوباميانج (17 هدفا)

4- سيرجيو أجويرو (16 هدفا)

4- داني إنجز (16 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- كيفن دي بروين (16 هدفا)

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (12 هدفا)

7- محمد صلاح (7 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (44 تسديدة)

2- راؤول خيمينيز (38 تسديدة)

3- جابريل جيسوس (37 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- راؤول خيمينيز (104 تسديدة)

2- محمد صلاح (103 تسديدة)

3- روبرتو فيرمينو (89 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

- هناك 11 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ31.

71- صلاح لعب 2336 دقيقة.

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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