سولشاير: هذا هو مانشستر يونايتد الذي أريده

تغنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء لاعبيه في مباراة شيفيلد يونايتد التي انتصر فيها بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد بدون جماهير.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا كرة قدم رائعة، وكان يتوجب أن ننهي الأمر مبكراً، هذا هو انتقادي الوحيد، دخولنا الاستراحة بين الشوطين دون أن ننهي الأمر بنسبة 100%".

وأضاف "كان الشوط الثاني رائع، سيطرنا وأنهينا كل شيء. لم يسدد المنافس سوى تسديدة واحدة طوال المباراة. ضغطنا جيداً، ومررنا جيداً ولكن علينا أن نسجل أكثر".

وتابع "قدمنا كرة انسيابية، فالهدف الثالث كان رائعا، هذا هو مانشستر يونايتد الذي أريد رؤيته، ما فعله الجميع هنا رائع، وعلينا أن نسعد المشجعين حتى يعودوا".

وأردف "في بعض الأوقات لعبنا كرة رائعة، ولكن بالنسبة لي كان من الممكن أن نسجل أهداف أكثر قبل نهاية الشوط الأول. هذا ما يقلقنا، ألا نسجل أهداف كافية قبل نهاية الشوط الأول".

وأكمل "السيطرة والضغط كانا رائعين، لذا أنا سعيد بالأداء ولكن هناك المزيد ولا يتوجب أن نكون سعداء بنسبة 100%".

سجل جميع أهداف المباراة أنتوني مارسيال في الدقائق 7 و44 و74.

وأصبح ذلك الهاتريك هو الأول للاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه في 2015.

ويعد هذا الهاتريك هو الأول لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ ثلاثية روبن فان بيرسي ضد أستون فيلا في عام 2013.

ورفع ذلك الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويبتعد عن تشيلسي الرابع بفارق نقطتين فقط.

ولتشيلسي لقاء مع مانشستر سيتي الخميس.

أما شيفيلد فتجمد رصيده عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

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