سكاي: بيدرو سينضم إلى روما بعد نهاية عقده مع تشيلسي

يستعد بيدرو رودريجيز جناح نادي تشيلسي للانضمام إلى روما بعد نهاية عقده مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

بيدرو النادي : تشيلسي روما تشيلسي

وقال التقرير إن صاحب الـ32 عاما قد اتفق مع روما على الانضمام إليه بعد أن وقع على عقد قصير الأمد لإنهاء الموسم الجاري مع تشيلسي.

وانضم بيدرو من برشلونة إلى تشيلسي في 2015 بمبلغ 27 مليون يورو.

وينتهي عقد بيدرو الحالي مع تشيلسي في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وشارك النجم الإسباني خلال الموسم الجاري في 18 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وتوج بيدرو مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي.

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