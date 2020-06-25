داني ميرفي: صلاح سيطلب من كلوب المشاركة في كل المباريات

يتوقع داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن يطلب محمد صلاح مهاجم الحمر من مدربه يورجن كلوب أن يشارك في كل المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي حتى بعد حسم اللقب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال ميرفي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إذا كان ليفربول يلعب في دوري أبطال أوروبا فسأتفهم أمر إراحة اللاعبين".

ليفربول سيلعب مباريات الدوري فقط، وهي 7 جولات متبقية، بعد خروجه من كل المسابقات الأخرى، دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف ميرفي "إذا كنت محمد صلاح أو ساديو ماني وأنافس على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، فسأقرع باب كلوب وأقول له إنني أريد أن ألعب كل المباريات القليلة المتبقية".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في اكتساح ليفربول لكريستال بالاس برباعية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الحمر، وهي المباراة الأولى التي يلعبها المصري عقب استئناف المسابقة بعد 3 أشهر من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا ليحتل وصافة جدول هدافي المسابقة، خلف جيمي فاردي المتصدر برصيد 19 هدفا، بينما يتواجد ماني في المركز السادس برصيد 15 هدفا.

وتابع ميرفي "ترينت ألكسندر أرنولد قد يفعل ذلك أيضا، فهو يستهدف الرقم القياسي لأكثر من صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي".

وأتم "تريد دائما أن تكون جزءًا من أعظم فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي".

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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